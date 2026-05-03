„Switch 2“-Fassung von Indiana Jones und der Große Kreis zeigt sich in Videomaterial

Die kommende Nintendo Switch 2-Version von Indiana Jones und der Große Kreis wurde nun erstmals ausführlich im Gameplay präsentiert. Ein rund 15-minütiges Video ist aufgetaucht und zeigt frühe Abschnitte des Spiels in zusammenhängender Form.

Der vorab veröffentlichte Trailer war nur ein erster kurzer Einblick. Mit diesem neuen Material wird jetzt zum ersten Mal ein längerer, ununterbrochener Blick auf die „Switch 2“-Portierung gewährt. Das Material stammt dabei aus der spielbaren Introsequenz.

In Indiana Jones und der Große Kreis erlebt ihr eine Einzelspieler-Geschichte aus der Ego-Perspektive, die zeitlich zwischen „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Der letzte Kreuzzug“ angesiedelt ist. Im Jahr 1937 macht sich Indiana Jones auf die Jagd nach einem uralten Geheimnis, während dunkle Mächte rund um den Globus nach einer mysteriösen Kraft suchen.

Entwickelt wird das Spiel von MachineGames, bekannt für die modernen Wolfenstein-Titel, während Todd Howard als Executive Producer beteiligt ist. Nintendo Online beschreibt die Spielerfahrung aus einer Preview-Session als flüssig, ohne zusätzliche Ladezeiten und ohne grobe Einbrüche der Bildrate. Die notwendigen Einschnitte dafür würden sich in der Bildqualität zeigen, der dicht gewachsene Dschungel des ersten Spielgebiets würde diese Kompromisse deutlich zeigen. Auch Licht- und Schatteneffekte laden teilweise spät.

Spielerisch erwartet euch eine Mischung aus Erkundung, Rätseln und Action. Ihr reist an verschiedene Orte weltweit – darunter der Vatikan, Ägypten oder versunkene Tempel – und stellt euch Gegnern mit einer Kombination aus Stealth, Nahkampf und Schusswaffen. Natürlich darf auch Indys ikonische Peitsche, die sowohl im Kampf als auch zur Fortbewegung eingesetzt wird, nicht fehlen.

Indiana Jones und der große Kreis erscheint am 12. Mai für die Nintendo Switch 2. Für Nintendo Switch 2 gibt es dabei eine Handelsversion, die eine „echte“ Cartridge bietet. Bei Amazon* könnt ihr diese Fassung vorbestellen.

Die neuen Einblicke:

Bildmaterial: Indiana Jones und der Große Kreis, Bethesda, MachineGames