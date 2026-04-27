Hatsune Miku singt für den Geburtstag von Honkai: Star Rail mit deutscher Beteiligung

„They put the Miku back in miHoYo“ – so ähnlich könnte man die aktuelle Kollaboration zwischen Hatsune Miku und dem chinesischen Spieleentwickler miHoYo bezeichnen. Zum dritten Jubiläum von Honkai: Star Rail und kurz nach dem vierzehnten Jahrestag von miHoYo singt die virtuelle Pop-Sängerin zwei neue Collab-Songs für das beliebte F2P-Action-RPG.

Dabei ist es nicht die erste Kollaboration, denn bereits die ersten „Tech Otakus“ von miHoYo sind selbst Fans von Hatsune Miku. Das verrät bereits der Firmenname: Das Ho steht für den Nachnamen von Cai Haoyu, während das Yo für den Nachnamen von Luo Yuhao steht – die Gründer des Unternehmens. Da HoYo bereits als Markenname vergeben war, half Hatsune Miku mit aus – so entstand miHoYo.

I’ll Hoyo Hoyo you – for reals!

Der erste Song der Kollaboration ist eine Anlehnung an „I’ll Miku Miku you (for reals) aus der Frühzeit von Hatsune Miku. Passenderweise wird der bekannte Lauch aus dem Cover von Levan Polka im „I’ll Hoyo Hoyo you“ – Video für das Logo genutzt.

Im Musikvideo zeigt Silver Wolf lv.999 ihre Gamer-Fähigkeiten in einem Rhythmusspiel, das wie ein Mix aus dem Mobile-Rhythmusspiel Project SEKAI COLORFUL STAGE! feat. Hatsune Miku und dem Arcade-Rhythmusspiel Chunithm aussieht. Silver Wolf schafft dabei die Max Combo von 999 auf schwerstem Level.

Hatsune Miku merkt man an, dass sie normalerweise auf der anderen Seite des Spiels steht. Doch während sie am Anfang noch Unterstützung bei zweihändigen Noten benötigt, kommt sie nach etwa einer Minute in den Flow – so schaffen beide zusammen eine Full Combo.

Ein Remix aus Deutschland für den Star Rail

Der zweite „Hatsune Miku“-Song für Honkai: Star Rail ist ein Remix des Titelsongs zum 3. Jubiläum: „Side Quest King“. Am „KISAI remix“ ist der deutsche Vocaloid-Produzent KIRA beteiligt, der in den letzten zehn Jahren durch Hits wie „Circles“, „MONSTER“, „Digital Girl“, „Highlight“ und „4BLOOD“ zu den bekanntesten VOCALOID-Produzenten der Welt wurde. Das offizielle Musikvideo zeigt Hatsune Miku in der dynamischen, neonbeleuchteten Sci-Fi-Welt von Honkai: Star Rail 4.0, in der „Klicks über allem“ stehen und „Unterhaltung bis zum Tod“ versprochen wird.

I’ll HoYo HoYo you

Side Quest King (Kisai Remix)

Bildmaterial: miHoYo