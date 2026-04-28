Genre-Fans fiebern: Neverness to Everness auf dem Weg zum Turbo-Start in Japan

Das Free‑to‑Play‑Open‑World‑Action‑RPG Neverness to Everness von den Machern von Tower of Fantasy, erscheint zwar erst morgen, doch auf Social Media warten Fans rund um die Welt bereits jetzt auf die Freischaltung der Server.

Besonders beliebt ist das Spiel in China, Japan und den USA, wo es bereits vor dem Launch Plätze in den Top 5 der meist heruntergeladenen Spiele belegt – in Japan hat es sich sogar den ersten Platz im Google Play Store geschnappt.

Niedrige Anforderungen sorgen für Begeisterung – und Memes

Für Begeisterung sorgen auch die niedrigen Hardwareanforderungen des Spiels. Auf Android, iOS und Mac reicht bereits kostengünstige Mittelklasse-Hardware aus, um die Geheimnisse der übernatürlichen Fantasy‑Metropole Hethereau zu erleben.

Auf Reddit ist daraus sogar ein Meme entstanden: Leute posten Bilder von ihren Nokia-Handys und einem Screenshot des Login-Screens als Bild, sodass es den Anschein erweckt, als ob selbst 15 Jahre alte Handys das Spiel abspielen könnten.

Berichte aus China zeigen, dass die Grafikanforderungen auch auf dem PC sehr niedrig sind. Offiziell ist eine GTX 1650 6 GB aus dem Jahr 2019 die Minimalanforderung, in der Praxis läuft das Spiel offenbar auch auf deutlich älteren Grafikkarten mit 4GB VRAM – allerdings mit leichten Performanceproblemen.

Amüsant: Offenbar kommt auf dem PC das Anti-Cheat-System von Neverness to Everness dem Anti-Cheat-System von Roblox in die Quere. Auf Social Media empfehlen Fans von NTE den betroffenen SpielerInnen deshalb, Roblox zu löschen.

Vorab-Downloads gestartet

Neverness to Everness ist ab sofort auch im Vorab-Download verfügbar, damit ihr pünktlich morgen früh loslegen könnt. Vorregistrierte SpielerInnen bekommen zum Start bereits einige Boni, andere können sich mehrere gratis Charaktere-freispielen, wie auf der offiziellen Webseite ausführlich beschrieben wird.

Dazu sind zum Start mehrere Codes aus dem Livestream der letzten Woche gütig: NTEGIFT, NTE0429, NTENANALLYGO und NTENOWTOENJOY geben euch mehrere hundert Annulith, Erfahrungspunkte für eure Charaktere, Ingame-Währung und mehr. Neverness to Everness erscheint morgen, den 29. April 2026 für PS5, PC, iOS, Android und macOS.

Countdown-Trailer:

Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio