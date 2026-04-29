Von „Witcher 3“-Veteranen: The Blood of Dawnwalker hat jetzt einen Termin

Nach dem zuvor ausgerufenen „Launch Year“ gibt es nun endlich Klarheit: The Blood of Dawnwalker erscheint am 3. September für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Hinter dem Projekt stehen Rebel Wolves – ein Studio mit ehemaligen Entwicklern von The Witcher 3: Wild Hunt – sowie Publisher Bandai Namco. Parallel zum Termin sind auch die Vorbestellungen gestartet.

Zwischen Mensch und Monster

Inhaltlich führt das Spiel in ein düsteres Europa des 14. Jahrhunderts, geprägt von Krieg und Pest. In dieser düsteren Welt treten Vampire aus dem Schatten hervor und verändern das Machtgefüge grundlegend. Spieler übernehmen die Rolle von Coen, der als sogenannter „Dawnwalker“ zwischen Menschlichkeit und „vampirischen“ Kräften steht.

Das Spiel setzt auf eine offene Welt und Entscheidungsfreiheit: Jede Handlung beeinflusst den Verlauf der Geschichte. Ein „Zeitdruck-System“ sorgt zudem dafür, dass nicht alle Quests abgeschlossen werden können, wodurch bewusst schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen. Hinzu kommen zwei unterschiedliche Spielweisen – abhängig davon, ob man sich den Kräften der Nacht hingibt oder als Mensch kämpft.

Neben der Standard Edition, die ausschließlich das Hauptspiel umfasst, wird auch eine umfangreichere „Eclipse Edition“ angeboten. Sie enthält zusätzlich ein digitales World Compendium, den Soundtrack sowie ein digitales Comic, das weitere Einblicke in die Welt des Spiels liefern soll. Die Collector’s Edition ist bei Amazon* schon vorbestellbar!

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Blood of Dawnwalker, Bandai Namco, Rebel Wolves