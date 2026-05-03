DLSS ist eine „sehr wertvolle Richtung der KI“ – Hoyoverse über den Einsatz von KI

Mit dem fünften Artikel kommt unsere Interview-Reihe mit Hoyoverse zum dritten Geburtstag von Honkai: Star Rail zu ihrem Abschluss. Im letzten Artikel wollen wir wissen, was Hoyoverse von KI-Tools hält.

Das ist eine Frage, die viele von euch in den letzten Wochen bewegte – insbesondere im Zusammenspiel mit Nvidias DLSS 5. Also nutzten wir die Gelegenheit und fragten einen der größten chinesischen Spielehersteller. Was denkt ihr über DLSS 5?

„Wir stehen der Erforschung stets offen gegenüber“

Wie in der aktuellen Beta von Petit Planet zu sehen ist, experimentiert man bei Hoyoverse bereits mit KI in den Spielen. In diesem Spiel gibt es beispielsweise einen Chatbot, der Antworten aus der komplexen Anleitung und integrierten Spielhilfen zieht sowie einen limitierten Chatbot in NPCs.

Immer wieder hört man, dass KI bei vielen chinesischen Spieleherstellern im Entwicklungsprozess eingesetzt wird. Wenig verwunderlich ist daher die Antwort: „KI ist klar ein großer technologischer Trend, deshalb stehen wir der Erforschung dieses Bereichs stets offen gegenüber!“

Jedoch steht – wie bereits im Technik-Artikel am Montag erwähnt – die künstlerische Ausrichtung im Vordergrund. „Für uns ist jedoch noch wichtiger, ob die Technologie der Qualität des Spiels und dem Spielerlebnis wirklich zugutekommt. KI kann als Unterstützung dienen, um Effizienz zu erhöhen und mehr Möglichkeiten zu schaffen, aber das Welt-Setting, die Ästhetik, die Figurendarstellung und der emotionale Ausdruck müssen letztendlich weiterhin von den kreativen Designern geleitet werden.“

DLSS 5: Wertvoll, da die Performance gesteigert wird

Zu DLSS 5 gab es von eurer Seite negatives Feedback. Euch hat die erste Vorstellung der Technik nicht überzeugt. Die Anpassung der Beleuchtung und des Color Gradings in Echtzeit sowie die mögliche artistische Veränderung der Spiele saht ihr negativ.

Hoyoverse betont jedoch die positiven Seiten der Technologie, ohne auf Details einzugehen. „Bei Technologien wie DLSS 5 sehen wir eine für das Spielerlebnis sehr wertvolle Richtung der KI: die Performance steigern und gleichzeitig die visuelle Qualität gewährleisten.“

Damit wird vor allem auf die klassischen Funktionen von DLSS abgezielt, welche erst vor wenigen Wochen mit DLSS 4.5 ein Update bekommen haben – namentlich DLSS Multi Frame Generation, das Upscaling mit DLSS Super Resolution und die hochwertige Kantenglättungstechnologie DLAA, die zunehmend das mit grafischen Nachteilen verbundene Temporale Anti-Aliasing (TAA) ablöst.

Ob man DLSS 5.0 in künftigen Projekten wie Honkai: Nexus Anima und Varsapura einsetzen wird, ist noch nicht entschieden: „Wir werden solchen Technologien weiterhin folgen und je nach Kompatibilität mit konkreten Projekten sowie dem Spielerlebnis entscheiden, ob und wie wir sie einsetzen.“

Wie seht ihr das – seht ihr auch eher die positiven Seiten der KI-Technologie wie die mögliche Performance- und Effizienzsteigerung, oder seht ihr den Einsatz von KI von Videospielen eher kritisch?

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo