Mit CRYMELIGHT führt FuRyu die „Dark Bishoujou Action“-Serie CRY weiter

FuRyu hat das Roguelike-Action-Game CRYMELIGHT angekündigt. Es handelt sich dabei um den nächsten Teil der „Dark Bishoujou Action“-Serie CRY, von denen wir zuvor CRYSTAR und CRYMACHINA angehörten.

Mit dem 5. November hat der Titel bereits einen konkreten Termin. Dann erscheint CRYMELIGHT für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC-Steam in Japan. Clouded Leopard Entertainment wird für eine Veröffentlichung im Westen sorgen.

CRYMELIGHT beschäftigt sich mit Themen wie dem Geständnis und der Konfrontation von Sünden, Reue und emotionalem Wachstum, während Alice wiederholt durch die Ebenen des Fegefeuers hinabsteigt, um ihre Erinnerungen zurückzugewinnen und die Wiedergeburt zu erlangen.

CRYMELIGHT knüpft dabei an die Ereignisse von CRYSTR und CRYMACHINA an. Ihr begleitet Alice, nachdem sie ohne Erinnerungen an ihre Vergangenheit erwacht und entdeckt, dass sie sich durch das Fegefeuer begeben muss, um sich ihre „Wiedergeburt“ zu verdienen. Das Action-RPG bietet eine Roguelike-Spielstruktur und neue Spielmechaniken, welche unzählige Möglichkeiten für herausfordernde Kämpfe und eine reichhaltige Story bieten sollen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: CRYMELIGHT, FuRyu