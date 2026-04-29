Dieses Event sollten sich Fans von JRPG-Perlen dick im Kalender markieren

Da kommt noch einiges auf euch zu – besonders für Fans von JRPGs. Mit Indie Quest 2026 steht am 28. Mai 2026 ein Event an, das sich komplett dem Genre widmet. Die Show läuft um 02:00 Uhr deutscher Zeit live auf dem YouTube-Kanal „The Gaming Shelf“ von Initiator Taylor Hoyt.

Nach dem Debüt im Vorjahr kehrt das Format zurück und stellt gezielt Indie-JRPGs in den Mittelpunkt – also genau jene Spiele, die in größeren Präsentationen oft untergehen. Unterstützt wird Hoyt dabei von weiteren bekannten JRPG-Creatorn, die einzelne Segmente moderieren.

Über 30 Spiele, Premieren und mögliche Überraschungen

Die Präsentation soll rund eine Stunde dauern und mehr als 30 Spiele umfassen, darunter über 35 neue Trailer und mehrere Weltpremieren. Der Fokus liegt klar auf Vielfalt innerhalb des Genres: von klassischen, rundenbasierten Systemen über Action-RPGs bis hin zu experimentellen Hybriden. Ziel ist weniger eine detaillierte Analyse, sondern vielmehr die Sichtbarkeit für kommende Titel.

Bestätigte Spiele bisher:

Alabaster Dawn

Alarial’s Blessing

Anima Song From The Abyss

Bestiario

Codex Eternal Eclipse

Diorama Break

Edge of Memories

Emery Hearts

Infinite Alliance

Nocturne

SacriFire

Spark Ignites

Stories of Somnia

Stratagem Lost

Sunny Trails

Toada Bravia

Zusätzlich hat Hoyt bereits angedeutet, dass auch Überraschungen geplant sind – darunter auch möglicherweise ein paar „Shadowdrops“, bei denen Spiele direkt während der Show veröffentlicht werden. Insgesamt positioniert sich Indie Quest damit erneut als Plattform für JRPGs abseits großer Publisher-Events – mit dem klaren Ziel, neue Titel ins Rampenlicht zu rücken. Ist für euch schon ein Titel dabei?

Der Trailer zum Event:

via GameRant, Bildmaterial: Alabaster Dawn, Radical Fish Games