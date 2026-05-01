Mitten in die aktuellen Gerüchte platzt Bandai Namco mit neuem Trailer zu Tales of Arise

Mitten in die Gerüchte um das nächste „Tales of“-Remaster platzt Bandai Namco mit einer ganz offiziellen Sache. Tales of Arise erscheint nämlich noch für Nintendo Switch 2 und daran erinnert man jetzt mit einem ersten Charakter-Trailer, der sich Alphen widmet.

Die neue Portierung wurde beim Partner-Showcase von Nintendo im Februar angekündigt und war eine von mehreren neuen Umsetzungen für die inzwischen stärkere Hybridkonsole von Nintendo. Bandai Namco selbst steuert unter anderem noch Digimon Story: Time Stranger bei.

Das immer noch aktuelle „Tales of“ hat sich mehr als drei Millionen Mal verkauft und ging auch schon im Xbox Game Pass und bei PlayStation Plus an den Start. Falls ihr das Spiel immer noch nicht gespielt habt oder tatsächlich noch einmal „on the go“ spielen wollt, bekommt ihr die „Switch 2“-Version am 22. Mai 2026.

Die DLC-Erweiterung ist dabei enthalten, wie uns der vollständige Titel Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition verrät. Apropos enthalten: Das kann man von den Daten auf der Cartridge der Handelsversion leide nicht behaupten. Tales of Arise erhält eine Game Key Card. Bei Amazon* werdet ihr fündig.

Alphen lebt in Dahna und ist einer der Protagonisten von Tales of Arise. In Dahna glaubten die Menschen, das friedliche Leben sei für die Ewigkeit. Doch über Nacht wurden sie eines Besseren belehrt. Seit nunmehr 300 Jahren herrscht Rena über Dahna, ein Planet, den man von Dahna aus am Himmel sieht und von dem die Bewohner Dahnas immer glaubten, er sei ein Land der Gerechten und Göttlichen.

Shionne hingegen stammt von Rena. Alphen und Shionne spielen nun die zentrale Rolle in diesem Abenteuer, von dem sie glauben, dass es ihr Schicksal ändern und eine neue Zukunft erschaffen könnte.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco