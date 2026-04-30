Dieses Spiel versetzt Millenials in ihre Kindheit zurück: Mumin bekommt ein Cozy-Game

Ist es ein Troll, ein Nilpferd – oder beides? Jedenfalls hat das Fantasiewesen Mumin eine neue Videospiel-Adaption bekommen. Nach einem äußerst langen Winterschlaf bekommt die TV- und Bücher-Kinderserie aus den 80ern ein multimediales Reboot als Videospiel für Switch und Steam.

Vielleicht holt das Troll-Nilpferd auch die SpielerInnen ab, die der rothaarige Kobold Pumuckl im März nicht begeistern konnte. Die digitale Version ist jetzt für 16,57 Euro (inklusive Launchrabatt) im Nintendo eShop und bei Steam erhältlich.

In Japan, sozusagen die „zweite Heimat“ von Mumin, gibt es sogar eine physische Handelsversion von Mumintroll: Die Wärme des Winters. Diese Version, die auch deutsche Texte bietet, erscheint in einigen Wochen nachträglich und kann im deutschen Store von Throwback Games* bereits vorbestellt werden.

Gemütliches Spiel über das Ankämpfen gegen widrige Umstände

Auch wenn das neue Mumin-Spiel keine tiefgreifende Geschichte erzählt, überrascht das Spiel mit seiner gemütlichen Reise durch den Winter. Es setzt auf handgezeichnete Grafik, leichte Rätsel und eine familienfreundliche, winterliche Atmosphäre mit Fokus auf Gemeinschaft und Toleranz.

Als Mumin aufwacht, ist das Mumintal noch zugeschneit. Nach der Erkundung seines eiskalten Zuhauses führt die Reise schnell nach draußen, wo die Herrin der Kälte wartet. Mumintroll stapft durch meterhohen Schnee, liefert sich Schneeballschlachten, wärmt sich an Feuern, erklimmt Berge – kurz gesagt: Er erlebt alles, was man sich von einem harten Winter vorstellen kann. Wie es sich für eine Kindergeschichte gehört, wird es nicht zu düster, aber es gibt genug nachdenkliche Momente, die einen innehalten lassen.

Das Rätsel-Abenteuer Mumintroll: Die Wärme des Winters, das passenderweise in Norwegen vom finnischen Studio Hyper Games entwickelt wurde, ist ab sofort für Nintendo Switch und PC-Steam erhältlich.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Mumintroll: Die Wärme des Winters, Hyper Games