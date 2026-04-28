The Remake of the End of the Greatest RPG of All Time ist weder ein RPG noch ein Remake

The Remake of the End of the Greatest RPG of All Time erscheint am 28. Mai 2026 für PC-Steam. Ein verrückter Titel und ihr seid bestimmt gespannt, was dahinter steckt. Gleich mal eine Überraschung: Ein Remake ist es ebenso wenig wie ein RPG.

Was jedoch stimmt: Es handelt sich um das Ende eines Spiels. Folgerichtig beginnt ihr das Spiel auf Level 99 und erlebt den Abschluss von Handlungssträngen, an denen ihr zuvor nicht teilgenommen habt und erlebt heldenhafte Opfer von Nebenfiguren, von deren Existenz ihr nichts wusstet.

Gleichzeitig deckt ihr die Meta-Erzählung hinter diesem Spiel auf und erfahrt, warum ihr noch nichts davon gehört habt. Und wieso ihr nur die letzte Stunde spielen könnt. Und warum es überhaupt ein Remake davon geben soll.

Lead Designer Lucas Immanuel erklärt: „The Remake of the End of the Greatest RPG of All Time ist kein Remake und kaum ein RPG. Stattdessen ist es ein vielschichtiges, erzählungslastiges Rätselspiel. Es ist weniger Final Fantasy und mehr ‚Tunic meets Inscryption‘, enthält aber auch das beste RPG aller Zeiten – wenn auch nur das Ende.“

So richtig wissen wir da auch nicht mehr und verlassen uns auf die Publisher-Beschreibung: „TRotEotGRPGoAT [sic] ist ein Deduktions-Puzzlespiel, das in der letzten Stunde eines verlorenen, nicht existierenden JRPGs aus den 90er Jahren spielt, komplett mit Originalhandbuch, Kommentaren des Regisseurs und Ausschnitten aus einer unveröffentlichten Amateurdokumentation – all dies dient dazu, das Geheimnis im Kern des Ganzen aufzudecken: Was ist das größte RPG aller Zeiten?“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Remake of the End of the Greatest RPG of All Time, Glootschke Games, Coin Drop Games, Team Azule