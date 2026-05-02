Die Neuerscheinungen im Mai mit Yoshi, Indiana Jones, Forza und diesen weiteren Games

Willkommen im Wonnemonat Mai! Es wird höchste Zeit für unsere monatliche Liste der Neuerscheinungen. Schon in der ersten Woche gibt es zwei gute Nachrichten aus Deutschland. Das gelungene Metroidvania Constance von bft Games erscheint endlich auch für Konsolen. Und mit Alabaster Dawn von den CrossCode-Machern steht uns eine klassische RPG-Erfahrung bevor, die im Early-Access bei Steam startet.

Nintendo-Fans speisen gut und abwechslungsreich: Neben Yoshi and the Mysterious Book steht vor allem auch die „Switch 2“-Portierung von Indiana Jones und der Große Kreis in den Startlöchern. Xbox-Fans freuen sich auf Forza Horizon 6, während Sony-Fans noch in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung von Saros stecken.

Eine ganze Reihe interessanter Indies und AA-Projekte warten ebenfalls: Mixtape vom BAFTA-gekrönten Studio Beethoven & Dinosaur und Annapurna beispielsweise. Oder Will: Follow the Light, Nitro Gen Omega und Outbound.

Nicht fehlen dürfen die obligatorischen „Switch 2“-Portierungen wie Tales of Arise und nachträgliche Handelsversionen wie zu BALL x PIT. Der ein oder andere dürfte auch der Veröffentlichung von 007 First Light entgegenfiebern. Welches sind eure Must-Haves im Mai?

Die Neuerscheinungen im Mai:

Bildmaterial: Mixtape, Annapurna Interactive, Beethoven & Dinosaur