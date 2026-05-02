Die Neuerscheinungen im Mai mit Yoshi, Indiana Jones, Forza und diesen weiteren Games

Willkommen im Wonnemonat Mai! Es wird höchste Zeit für unsere monatliche Liste der Neuerscheinungen. Schon in der ersten Woche gibt es zwei gute Nachrichten aus Deutschland. Das gelungene Metroidvania Constance von bft Games erscheint endlich auch für Konsolen. Und mit Alabaster Dawn von den CrossCode-Machern steht uns eine klassische RPG-Erfahrung bevor, die im Early-Access bei Steam startet.
Nintendo-Fans speisen gut und abwechslungsreich: Neben Yoshi and the Mysterious Book steht vor allem auch die „Switch 2“-Portierung von Indiana Jones und der Große Kreis in den Startlöchern. Xbox-Fans freuen sich auf Forza Horizon 6, während Sony-Fans noch in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung von Saros stecken.
Eine ganze Reihe interessanter Indies und AA-Projekte warten ebenfalls: Mixtape vom BAFTA-gekrönten Studio Beethoven & Dinosaur und Annapurna beispielsweise. Oder Will: Follow the Light, Nitro Gen Omega und Outbound.
Nicht fehlen dürfen die obligatorischen „Switch 2“-Portierungen wie Tales of Arise und nachträgliche Handelsversionen wie zu BALL x PIT. Der ein oder andere dürfte auch der Veröffentlichung von 007 First Light entgegenfiebern. Welches sind eure Must-Haves im Mai?
Die Neuerscheinungen im Mai:
- Constance (Xbox, PS5, Switch): 1. Mai (Nur Download)
- SoulQuest (PC): 1. Mai (Nur Download)
- Alabaster Dawn (PC): 7. Mai (Nur Download)
- Mixtape (Multi): 7. Mai (Nur Download)
- Will: Follow the Light (PC, PS5, Xbox): 7. Mai (Nur Download)
- Nitro Gen Omega (PS5, Xbox, Switch) 12. Mai (Nur Download)
- Clockwork Ambrosia (PC): 12. Mai (Nur Download)
- Indiana Jones und der Große Kreis (Switch 2): 12. Mai (bei Amazon bestellen*)
- Directive 8020 (PS5, Xbox, PC): 12. Mai (bei Amazon bestellen*)
- Outbound (Multi): 14. Mai (bei Amazon bestellen*)
- Kingdom Come: Deliverance (PS5, Xbox): 15. Mai (bei Amazon bestellen*)
- Darksiders Warmastered Edition (PS5, Xbox): 19. Mai (bei Amazon bestellen*)
- Forza Horizon 6 (Xbox, PC): 19. Mai (bei Amazon bestellen*)
- Coffee Talk: Tokyo (Multi): 21. Mai (Nur Download)
- Zero Parades: For Dead Spies (PC): 21. Mai (Nur Download)
- Starbites (Multi): 21. Mai (bei Amazon bestellen*)
- Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2): 21. Mai (bei Amazon bestellen*)
- Tales of Arise (Switch 2): 22. Mai (bei Amazon bestellen*)
- Bubsy 4D (Multi): 22. Mai (bei Amazon bestellen*)
- LumenTale: Memories of Trey (PC, Switch): 26. Mai (Nur Download)
- 007 First Light (PS5, Xbox, PC): 27. Mai (bei Amazon bestellen*)
- Story of Seasons: Grand Bazaar (PS5, Xbox): 28. Mai (bei Amazon bestellen*)
- Kioku: Last Summer (PC): 28. Mai (Nur Download)
- BALL x PIT (PS5, Switch): 29. Mai (bei Amazon bestellen*)
- System Shock 2 Remastered (PS5, Switch): 29. Mai (bei Amazon bestellen*)
Bildmaterial: Mixtape, Annapurna Interactive, Beethoven & Dinosaur
8 Kommentare
Diesen Monat sind eigentlich auch wieder eine Menge guter Spiele für mich dabei, aber ich bin mir nicht sicher ob ich sie sofort kaufe. 007 und Forza sind beides Spiele auf die ich mich freue aber wo ich eher auf ein gutes Angebot warte. Bei Alabasta Dawn will ich auf die Konsolen Version warten und Submautica 2 ist halt auch nur der Early Acces start, obwohl ich schon richtig lust drauf hätte.
Ruhiger Monat bei mir.
Coffee Talk: Tokyo werde ich mir irgendwann mal anschauen, aber nicht jetzt.
Passt ganz gut, Spiele Pause, die schon über nen Monat andauert, ist noch nicht ganz vorüber (kleiner Gaming Burnout XD jedes Jahr ein paar Monate wieder..)
Ähnlich was @gettingbetter sagt. Einige Spiele aus dem März/April warten noch auf ihre Vollendung. Einzig Yoshi wird diesen Monat spannend für mich. Ansonsten wird es eher entspannt.
Dies Jahr kommt schon wieder einiges an Gutes Zeug raus.
Day 1 wirds bei mir wahrscheinlich nur
-Disney Afternoon Collection
Dessen physische Version Ende des Monats endlich erscheint. Da freue ich mich riesig drauf und bin ganz heiß drauf es zu spielen! Mal gucken, wann ich dazu dann kommen werde.
Eventuell Day 1 wird
-My Little Puppy
Ich freue mich schon sehr darauf! Muss aber nochmal gucken, ob da nicht was physisches auch noch kommen sollte. Zumal ich digital eh erstmal auf ein Angebot warten müsste, weil mir der Preis doch etwas zu hoch ist. Vielleicht gibt es aber auch noch ein Launch Rabatt. Mal abwarten. Sobalds unter meine 20€ Grenze fällt, falls es keine physische Version geben soll, wirds aber schnellstmöglich geholt <:
Ansonsten landet aber einiges auf der Wunschliste, worauf ich mich auch freue.
-Constance
Endlich kommt auch dieser wunderschöne MetroidVania raus. Ich sorge mich zwar noch, dass es frustig werden könnte, wie irgendwie bei MetroidVanias mit solch besonderen Art Style, wieso auch immer gängig geworden zu sein scheint, aber mal gucken. Interesse bleibt.
-Bubsy 4D
Das Bubsy Comeback sieht wirklich richtig gut aus! Das dürfte tatsächlich ein Spiel werden, welches die fragwürdige Vergangenheit hinter sich lassen könnte. Früher oder später, wirds definitiv geholt.
-LumenTale: Memories of Trey
Über Pokemon-likes freue ich mich generell ja eh immer. LumenTale fand ich bei der Ankündigung ansprechend und bin überrascht, dass es jetzt schon raus kommt. Dachte das dauert noch. Würde ich definitiv gerne dieses Jahr spielen. Mal gucken, wann ich es holen werde.
-LeMrosh in the Lazy Kingdom
Gestern kam noch dieses von alten Klassikern inspiriertes Point 'n Click Adventure. Es landete direkt auf meiner Wunschliste, als es ich es gestern im E-Shop entdeckte.
-Shadows of the Afterland
Und noch ein klassisches Point 'n Click Adventure, was eigentlich ganz cool aussieht. Landet definitiv auch auf der Liste.
-Decline's Drops
Die Switch Version kommt nun endlich raus. Es sieht immer noch wunderschön aus und ich weiß, dass wer davon geschwärmt hat hier. Ganz sicher bin ich mir zwar dennoch immer noch nicht, obs wirklich was für mich wär aber Interesse ist definitiv da.
Unsicher bin ich noch bei
-Eternal Exodus
Damit erscheint noch ein Monster Taming Spiel, was an sich schon cool ist. Aber ich muss mir noch etwas mehr Material dazu ansehen. An sich siehts ganz cool aus aber irgendwas schreckt mich an den Screenshots noch etwas ab. Muss mir noch nen Trailer raussuchen zu.
-Lost Twins 2
Ich mag solch Co-Op Puzzle Platformer mit zwei Chars, welche man aber auch alleine spielen kann immer ganz gerne. Daher bin ich grundsätzlich interessiert, bin mir aber nicht ganz sicher, ob das hier wirklich taugt. Muss mir da auch noch mehr zu anschauen.
(Vielleicht auch von Interesse für @Mirage. Du suchst ja immer nach Co-Op Spielchen. Kannst ja mal schauen, obs dir zusagt, falls du es noch nicht auf dem Schirm hattest^^)
Bei Yoshi bleibts schade, dass es nicht auch eine Switch Version gibt. Sonst hät ich das sowas von geholt. Aber nun ja, was solls^^
Es freut mich auch, dass 007 First Light nun raus kommt. Ich werde es leider nicht spielen können, obwohl ich es echt gerne würde aber ich hoffe es wird gut ankommen.
Dieser Monat wird mein einziger definitiver Day One Kauf... Bubsy 4D... unironisch.... was läuft falsch in meinem Leben...
Ansonsten interessiert mich Lego Batman, weil es sich spielerisch wohl an die Arkham-Reihe orientieren soll. Aber es kommt halt am selben Tag raus wie... Gott, Bubsy 4D... was soll ich machen, es ist von den Demon Tides - Machern, ich muss es eben haben.
Alabaster Dawn würde ich auch gern unterstützen, auch wenn ich Early Access Spiele eigentlich nie hole. Aber für Radical Fish Games mache ich gern eine Ausnahme, nach CrossCode vertrau ich diesem Team blind!
Zuletzt wäre da noch Motorslice für mich. Ein Spiel, dass von Mirror´s Edge und Prince of Persia inspiriert ist und in dem ich gewaltige Baumaschinen mit einer Kettensäge bekämpfe, ist eigentlich echt cool. Das Problem ist nur, dass es relativ ungeschliffen wirkt. Hier warte ich Reviews ab. Bock hab ich aber durchaus.