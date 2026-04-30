Wir kennen das nächste „Tales of“-Remaster wohl schon vor seiner Ankündigung

Zum Glück gibt’s das Tales of Remastered Project. Die lange Wartezeit nach Tales of Arise wäre für Fans sonst wohl nur schwer erträglich. Aber so bleibt die Serie im Gespräch und in den Laufwerken – auf Tales of Graces f Remastered folgt Tales of Xillia Remastered und kürzlich Tales of Berseria Remastered.

Über die Auswahl der Spiele kann man trefflich streiten. Fakt ist, es wird weitergehen. Und welches „Tales of“-Remaster uns als nächstes erwartet, das erfahren wir heute wohl schon. Noch vor der offiziellen Ankündigung.

Die PEGI hat nämlich Tales of Eternia Remastered einer Alterseinstufung unterzogen. Inzwischen findet man in der PEGI-Datenbank nur noch das Rating des Originals von 2005, der Eintrag zu „Tales of Eternia Remastered“ wurde wieder entfernt. Aber es gibt natürlich Beweise in Form von Screenshots.

Tales of Eternia erschien 2000 in Japan für PlayStation und wurde in Jahr später in Nordamerika veröffentlicht. Europa ging leer aus. Wir lernten das Spiel einige Jahre später mit seiner PSP-Portierung kennen.

Wie es zur Auswahl der Spiele kommt und in welcher Reihenfolge sie erscheinen, dazu erklärte sich Yusuke Producer Tomizawa schon vor längerer Zeit. Auch räumt Tomizawa vor einigen Wochen ein, dass die letzten Remaster sich aus der jüngeren Vergangenheit der Serie speisen. 2026 sollen aber auch Remaster älterer Teile vorgestellt werden – da passt Eternia ins Bild.

via Gematsu, Bildmaterial: Tales of Eternia, Namco (Bandai Namco) via Mobygames