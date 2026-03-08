Das war … Kalenderwoche 10/2026

Die nächste Xbox, die Switch 2 und ihre Exklusivspiele und Meldungen zur PlayStation 5 haben uns in den letzten Tagen beschäftigt. Zudem gab es je eine Ausstrahlung von Nintendo und Capcom. Nach den weiteren Trailern der Woche gibt es zum Schluss noch vier Reviews sowie ein ganz aktuelles Preview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach dem Abgang von Phil Spencer hat Microsoft die Sorgen beruhigt und die nächste Xbox-Konsole angekündigt. Neben dem Logo haben wir immerhin erfahren, dass diese auch PC-Spiele abspielen können wird.

Die Nintendo Switch 2 hat bereits mehr Exklusivspiele als die PlayStation 5. Das hat vor allem damit zu tun, dass Sony-Spiele zeitverzögert auf PCs landen. Glaubt man aktuellen Berichten, soll es damit jedoch bald ein Ende haben. Zudem testet man im PlayStation Store offenbar dynamische Preise.

Ein beliebtes und hitziges Thema bei Pokémon-Fans ist bekanntlich die Grafik. Mit der Ankündigung von Pokémon Wind und Welle (Switch 2) geht dieses selbstredend in die nächste Runde. Was ist gut, was ist schlecht? Mehr Anime oder mehr Realismus? Die Meinungen gehen auseinander.

Inzwischen ist die Demo zu Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) erhältlich. Höchste Zeit, denn nächste Woche steht schon die Vollversion der Neuauflage ins Haus.

Bei einer neuen Indie World hat Nintendo unter anderem Blue Prince für Nintendo Switch 2 geshadowdropt. Wir haben die Ausstrahlung bereits in einem Artikel zusammengefasst.

Auch bei Capcom Spotlight gab es einiges zu sehen. Für Aufsehen sorgte zum Beispiel die Vorverschiebung von PRAGMATA (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC), aber auch Mega Man: Dual Override (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) hatte einen Auftritt.

Das erfolgreiche Mobile-Game erhält mit BanG Dream! Our Notes (Mobil) einen Nachfolger. Interessant sind auch einige Portierungen. So erscheint Story of Seasons: Grand Bazaar im Mai für PlayStation und Xbox, Kena: Bridge of Spirits findet den Weg auf Switch 2 und South of Midnight von den Xbox Game Studios bekommt Versionen für PlayStation 5 und Switch 2. Inzwischen kennen wir auch den Veröffentlichungstermin von Moonlight Peaks (Switch, Switch 2, PC, Mobil).

Mit den Charaktervorstellungen ging es los bei Dissidia Duellum (Mobil). Vom Netz geht Let It Die (PS4, PC) nach zehn Jahren, weiter geht es mit einer Offline-Version und dem Inferno-Nachfolger. Mit tollen Wertungen ist Esoteric Ebb (PC) gestartet, das Fantasy-CRPG ist ein Ein-Mann-Projekt. Bei Kickstarter schlägt derzeit Wonderful Neoran Valley (Switch 2, PC) hohe Wellen. Es kann wohl nie genug Monster-Collector geben!

Zum Mar10-Tag erhält Nintendo Switch Online gleich drei passende Verstärkungen. Nächste Woche gibt es aber noch mehr, beispielsweise das erste große Update von Arknights: Endfield (PS5, PC, Mobil). Ein krummer Geburtstag von Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) gab möglicherweise sogar einen Ausblick auf den Remake-Abschluss. Den ersten Trailer könnt ihr euch zu Suikoden: The Anime ansehen und Metaphor: ReFantazio geht auf orchestrale Welttournee.

Damit sind wir auch schon bei den neuen Reviews von JPGAMES angelangt. Einen Sog, der seinesgleichen sucht, kann Pokémon Pokopia (Switch 2) (zum Testbericht) erzeugen. Es ist cozy, es ist umfangreich und es belohnt Neugier und Kreativität. Alles im Horror-Bereich feuert Resident Evil Requiem (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) ab. Der König der Zombie-Action erlebt ein Comeback und setzt für Fans der Reihe auch auf Nostalgie. Mit vielen „Quality of Life“-Features kann Tales of Berseria Remastered (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) auftrumpfen. Der geringe grafische Unterschied erweckt jedoch eher das Gefühl einer elaborierter Portierung. Schließlich haben wir uns auch noch die PC-Technik von Code Vein II (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) angesehen.

In dieser Woche hatte uns Bandai Namco mit einem Teaser neugierig gemacht. Zum dann frisch enthüllten Echoes of Aincrad: Sword Art Online (PS5, Xbox Series, PC) durften wir bereits einige weitere Eindrücke gewinnen. Wir konnten schon viel Potenzial feststellen, offenbar arbeitet man mit viel Liebe zur ersten Staffel.