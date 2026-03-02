Arknights: Endfield bekommt sein erstes großes Update und das hat es zu bieten

Arknights: Endfield ist vor etwa einem Monat erschienen und hat aus dem Stand Millionen von Fans um den Globus überzeugen können – auch wenn technische PayPal-Probleme dem bereits vorher vorhandenen „Can you send me 30k“–Meme ungewollt einen neuen Aufschwung verpasst haben.

Mit Version 1.1 veröffentlicht Entwickler Mountain Contour gemeinsam mit Publisher Gryphline am 12. März 2026 das erste große Inhaltsupdate für das 3D-Rollenspiel, das den poetischen Titel „Old Deep Water Dies, by Rising Tide It is Denied“ trägt.

Das Feedback der SpielerInnen habe das Team motiviert, die Basisversion des Spiels in mehreren Kernbereichen zu erweitern. Ein zentraler Bestandteil der Aktualisierung ist die Einführung neuer Operator – mächtiger spielbarer Einheiten, die das taktische Kampfgeschehen von Arknights: Endfield prägen. Tangtang kann mit Ihrer ultimativen Cyro- Fähigkeit „DA CHIEF SEES YOU!“ Gegner bewegungsunfähig machen, während Rossi magischen Schaden in Verteidigungsschwächung umwandeln kann.

Auch der „Tower Defense“-Teil des Spiels bekommt ein Update. Neu ist die Hydro-Industrialisierung, bei der mithilfe der „Hydro Mining Rig“ eine neue Ressource namens Cuprium gefördert werden kann. Anders als bisherige Industrieanlagen läuft diese nicht über elektrische Energie, sondern nutzt Wasserströmung als Antrieb.

Eine neue Region

Die Spielwelt bekommt ebenfalls eine Erweiterung. Die neue Region „Wuling – Qingbo Stockade“ ist ein Gebiet voller politischer Spannungen. Dazu gibt es mehrere Geschenke sowie ein Einsteiger-Belohnungssystem und zwei neue Login-Events. Dazu gibt es unzählige kleinere Verbesserungen – Gematsu hat die Details.

Im Update-Teaser wird auch eine Vorschau auf Version 1.2 gegeben, die laut den Entwicklern die Expansion des Kontinents Talos-II in noch größerem Maßstab fortsetzen soll. Der kommende Handlungsbogen führt den Endministrator gemeinsam mit der Figur Tianshi Zhuang zum Xiranite-Damm, wo ein plötzlicher Angriff von Ardashir droht. Neben neuen Storymissionen werden zwei zusätzliche Karten, ein Außenposten sowie ein neues flüssigkeitsbasiertes Produktionssystem für die AIC Factory in Aussicht gestellt.

Arknights: Endfield ist für PlayStation 5, PCs (via Launcher und Epic Games Store) sowie für iOS und Android erhältlich. Im Launchmonat stieg das Gacha-Game auf Platz 6 der Revenue-Charts ein.

via Gematsu, Bildmaterial: Arknights: Endfield, Gryphline, Hypergryph, Mountain Contour