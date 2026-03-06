PRAGMATA wird schon wieder verschoben, aber diesmal ist es eine gute Nachricht für Fans

Capcom hat den Erscheinungstermin von PRAGMATA nach vorne verschoben. Statt wie bisher geplant am 24. April 2026 erscheint das Spiel nun bereits am 17. April 2026. Das gab man während des Capcom Spotlight bekannt. Dafür griff man den „Running-Gag“ mit dem handschriftlich Zettel auch wieder auf.

Damit kommt das Action-Adventure eine Woche früher für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC über Steam auf den Markt. Nach mehreren Verschiebungen in den vergangenen Jahren dürfte diese kleine Terminänderung für viele Fans eine willkommene Nachricht sein – auch wenn es natürlich nur ein paar Tage sind.

Neue Einblicke in die Mondbasis

Zeitgleich mit der Terminänderung veröffentlichte Capcom auch einen neuen Trailer. Darin werden weitere Bereiche der geheimnisvollen Mondstation gezeigt, auf der ein Großteil der Handlung spielt.

Neben der kargen Oberfläche des Mondes ist auch ein üppiger Gewächshaus-Bereich innerhalb der Station zu sehen. Dort treffen die beiden Hauptfiguren Hugh und Diana auf neue Gegner, während sie versuchen, der Anlage zu entkommen und zur Erde zurückzukehren.

Einen genaueren Blick auf die Spielwelt gab es bereits bei der letzten „State of Play“. Die „Sketchbook“-Demo ist ebenfalls schon seit einiger Zeit für die PlayStation 5, die Xbox Series und die Nintendo Switch 2 verfügbar und vermittelt erste Eindrücke vom Gameplay.

Mit dem neuen Trailer und dem vorgezogenen Veröffentlichungsdatum scheint der lange Weg von PRAGMATA nun endlich sein Ziel zu erreichen. Freut ihr euch schon auf das ungewöhnliche Sci-Fi-Abenteuer?

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Pragmata, Capcom