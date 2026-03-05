Der brandneue Suikoden-Anime hat einen ersten Trailer und einen Termin

Nach der Wiederbelebung von Suikoden mit Neuauflagen der ersten beiden Serienteile steht bald Suikoden: STAR LEAP auf dem Plan. Ein brandneues Suikoden-Abenteuer, allerdings für PCs und Mobilgeräte.

Nicht ganz das, was sich viele Suikoden-Fans wünschen, aber doch mehr, als man noch vor Jahren hoffen konnte. Suikoden lebt, mehr denn je. Dieser Fakt beschert uns auch einen neuen Anime.

Die ursprünglich vor nahezu genau einem Jahr angekündigte Anime-Adaption Suikoden: The Anime wird auf Suikoden II basieren. Konami teilte dazu heute überraschend den ersten Trailer, den ihr unten seht. Wie ist euer Eindruck?

Zwei junge Männer …

Der Anime wird ab Oktober ausgestrahlt und Konami hat gemeinsam mit dem ersten Trailer auch den Cast auf der offiziellen Website vorgestellt. „Zwei junge Männer, der Held Riliu und sein bester Freund Jowy, waren Mitglieder einer Jugendbrigade ihres Heimatlandes, des Highland Kingdom – einer mächtigen Militärnation im Nordosten der Region Dunan“, beginnt die Story-Synopsis zum Anime.

Und weiter: „Die beiden blickten zum selben Sternenhimmel auf, schliefen im selben Zelt und glaubten an dieselbe Zukunft. Sobald die Kämpfe vorbei waren und die Nacht zu Ende ging, würde ihr Alltag sicher wieder zurückkehren.“ Klar, dem war nicht so.

Der Anime entsteht übrigens bei Konami Animation, das bisher kaum in Erscheinung trat und ist ein recht junges, neues Animationsstudio ist. Zu den ersten Werken zählte ein kostenloses Anime-Sepcial zu Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel im letzten Jahr. Director des Suikoden-Anime wird YUZO, während Ryo Hino von NBC Universal Entertainment Japan als Producer agiert.

Der erste Trailer:

