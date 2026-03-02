Mobile-Spin-off könnte ersten Blick auf dritten Remake-Teil von Final Fantasy VII bieten

Final Fantasy VII: Ever Crisis setzt durchaus den ein oder anderen Reizpunkt für „Final Fantasy“-Fans. Von der Geschichte um den jungen Sephiroth, über Inhalte aus einem gecancelten Mobile-Ableger, bis hin zu Kollaborationen zu Lightning aus Final Fantasy XIII oder NieR.

Die heute beginnenden Feierlichkeiten zum 2,5-jährigen Jubiläum des Spiels – Mobile-Games feiern auch so „krumme“ Geburtstage, schließlich kann es jederzeit vorbei sein – halten wieder interessante Inhalte bereit. Diesmal rätseln Fans sogar, ob wir hier eine Vorschau auf den finalen Teil der Remake-Trilogie erhalten könnten.

Die Weapons sind schon für sich genommen eine spannende Frage. In Final Fantasy VII Rebirth bekamen wir bereits erste Weapons zu Gesicht, doch Fans erwarten, dass sie im kommenden dritten Teil eine noch zentralere Rolle spielen.

Ohne zu viel zu verraten: Weapons schlummern unter der Erdoberfläche der Welt von Final Fantasy VII. Diese riesigen Wesen erwachen nur, wenn der Planet in Gefahr ist, was im Laufe der Story von Final Fantasy VII bekanntlich der Fall ist. Ein zentrales Aufeinandertreffen ist der Kampf gegen Ultima Weapon.

Das neue „Ultima Weapon“-Design

Fakt ist: Ultima Weapon wird anders aussehen als im Original, das ist schon allein der modernen Optik geschuldet. Aber wie? Genau darauf scheint Ever Crisis jetzt schon die Antwort zu liefern. In der Kampagne „Weapon Showdown: Battle for the Planet“ kämpft man nämlich gegen Ultima Weapon.

Es ist ziemlich wahrscheinlich, wenngleich nicht bestätigt, dass Ultima Weapon im dritten Remake-Teil von Final Fantasy VII ganz ähnlich sein wird. Andernfalls wären die zwei modernen Spiele nicht konsistent, was überraschend wäre. Oder was meint ihr? Twitter-Nutzer refocusmateria vergleich die beiden Ultima-Auftritte in einem Bild. Auch im Trailer unten könnt ihr Ultima Weapon sehen.

Stilistisch würde die Ultima Weapon prima in die Remake-Trilogie passen, finden die meisten Fans. Bevor wir Ultima Weapon im noch namenlosen dritten Teil kennenlernen, steht erstmal die Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth für Switch 2 und Xbox bevor. Der Erstauflage für Switch 2, die hier bei Amazon vorbestellbar* ist, liegt dabei eine „Zack Fair“-Karte zu Magic the Gathering bei!

Der neue Trailer:

via Eurogamer, Play3, The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix