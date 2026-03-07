Mega Man: Dual Override stellt Boss-Silhouetten und die Gewinner des Design-Contest vor

Lange war es ruhig um Mega Man, doch spätestens seit The Game Awards ist er zurück im Rampenlicht. So bekam Man Man auch beim Capcom Spotlight eine Bühne. Viele neue Einblicke zum neuen Ableger „Dual Override“ gab es nicht, die Veröffentlichung ist auch erst für 2027 geplant.

Aber immerhin gab es ein Update zum Boss-Design-Wettbewerb des Spiels und einen ersten Blick auf die sieben anderen Robot Masters in Silhouettenform. Einen der Bosse können Fans selbst gestalten. Einen Vorschlag dazu reichte unter anderem Tingle-Schöpfer Takaya Imamura ein.

Aus fast 10.000 Einsendungen wählte Capcom 20 Kandidaten aus, von denen Producer Hiroyuki Minamitani die sechs besten Designs beim Capcom Spotlight vorstellte, welche auf der Grundlage von Fan-Votings ausgewählt wurden. Den Gewinner wählt nun das Entwicklungsteam aus – er wird im Spiel implementiert.

Im Livestream kommentierten die Entwickler jedes der sechs Designs, von denen jetzt eines den Weg ins Spiel findet. Ein Dienstmädchen-Roboter darf natürlich nicht fehlen. Einen Screenshot der sechs Designs seht ihr unten.

Bis dahin schlägt Capcom vor, dass ihr euch mit der Mega Man Star Force Legacy Collection beschäftigt. Während des Streams stellte man eine Übersicht über die Online-Funktionen der Sammlung vor. Außerdem kündigte man an, dass der Anime jetzt kostenlos bei Youtube erscheint. Die erste Folge seht ihr unten.

Die Mega Man Star Force Legacy Collection erscheint am 27. März 2026 für Konsolen und PCs – in Japan gibt es übrigens eine Handelsversion mit englischen Texten, die ihr unter anderem bei Play-Asia* findet.

Die sechs Designs:

Die Mega Man News:

Mega Man Star Force – Episode 01:

Bildmaterial: Mega Man: Dual Override, Capcom