Das war’s vielleicht mit PlayStation-Spielen für PC-Steam, glaubt man Jason Schreier

Anfangs war es ein wenig ungewohnt. Am 7. August 2020 erschien das zuvor PlayStation-exklusive Horizon Zero Dawn für PC-Steam und im Epic Games Store. Eine Entwicklung, die sich fortsetzen sollte.

Jim Ryan hatte herausgefunden, dass man auf diese Weise großartige Spiele einem breiteren Publikum zugänglich machen kann. Oder mit anderen Worten: Man kann sich noch einmal kräftig monetarisieren. Sony ging fortan vorsichtig, aber konsequent vor.

Waren die Messen auf der PlayStation gelesen, die Spiele schon am Grabbeltisch und bei PlayStation Plus verfügbar, war die Steam-Veröffentlichung nur noch eine Frage der Zeit. Sony kaufte sich den PC-Port-Spezialisten Nixxes Software und es folgten Days Gone, Uncharted 4: A Thief’s End, God of War, Spider-Man, The Last of Us, Ghost of Tsushima und weitere.

Doch in den letzten Monaten wurde es ruhiger. Sicherlich auch, weil es kaum noch naheliegende Möglichkeiten zur Portierung gibt. Aber auch, weil Sony die PC-Taktik über den Haufen geworfen haben soll. Das berichtet Jason Schreier von Bloomberg in seinem neuen Triple Click Podcast.

„Ich denke, ihre Strategie lautet: Live-Service-Spiele kommen auf den PC, aber ich habe den Eindruck, dass sie davon abkommen, ihre konsolenexklusiven Titel, wie Einzelspieler-Spiele, auf den PC zu bringen“, erklärte Schreier. Klingt nach einer Meinung. Aber im Anschluss an die Show konkretisierte Schreier bei ResetEra.

„Das ist keine Spekulation, aber manchmal werden Themen in der Sendung angesprochen, bevor ich bereit bin, einen Artikel darüber zu veröffentlichen. Ich bin mir sicher, dass bald mehr dazu kommen wird“, schreibt er. Nate the Hate springt Schreier bei, wobei es ehrlicherweise für einen „Insider“ nicht besonders risikoreich ist, Schreier zuzustimmen.

via The Gamer, Bildmaterial: Uncharted 4: A Thief’s End, Sony Interactive Entertainment, Naughty Dog