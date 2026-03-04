Metaphor: ReFantazio geht auf Welttournee und zwei Konzerte gibt’s auch in Europa

Metaphor: ReFantazio geht auch Welttournee und mit dabei sind unter den acht bisherigen Austragungsorten der Konzerte immerhin auch zwei europäische Städte. Die Auftritte in Nordamerika, Südostasien und Europa folgen auf ein erstes, schnell ausverkauftes Konzert in Japan im vergangenen Jahr.

Die Welttournee beginnt am 9. Oktober 2026 mit einem Konzert in Dalles, es folgen weitere Auftritte in Nordamerika, bis es Ende Oktober nach Südostasien geht. Im Januar 2027 wird es dann die beiden Konzerte in London (22. Januar) und Paris (24. Januar) geben. Deutschland geht leider leer aus.

Das Konzert soll die Stücke von Komponist Shoji Meguro von einem 45-köpfigen Orchester spielen, mit dabei sind auch ein Chor und mehrere Solisten. Aufgeführt werden dabei auch neue Arrangements. Auf der offiziellen Website gibt es weitere Details und einen Trailer.

Metaphor: ReFantazio* von Atlus wurde 2024 bei The Game Awards mit Auszeichnungen für „Best Narrative“, „Best Art Direction“ und „Best RPG“ auszeichnet und manche finden, das war zu wenig. In der Kategorie „Best Score and Music“ zu Metaphor: ReFantazio gegen Final Fantasy VII Rebirth den kürzeren.

