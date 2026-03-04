Farming trifft Dracula: Neue Gothic-Life-Sim erscheint im Juli auch für Switch 2

Marvelous Europe hat den konkreten Termin zur Gothic-Life-Sim Moonlight Peaks enthüllt. Die Mischung aus Simulation von Landwirtschaft und Handwerk mit Mystery- und Romantik-Elementen erscheint demnach am 7. Juli für Nintendo Switch, Switch 2 sowie bei Google Play zusätzlich zur bereits angekündigten Steam-Version.

Der durchaus unübliche Fokus für Farming-Sims dabei: übernatürliche Bewohner. Moonlight Peaks spielt in der gleichnamigen Stadt, einer Heimat von Vampiren, Werwölfen und Meerjungfrauen sowie anderen übernatürlichen Bewohnern.

In einer Stadt, in der das Übernatürliche normal ist, seid ihr der Nachkomme des Grafen Dracula und bastelt an eurem perfekten Vampirversteck. Die Felder bestellt ihr natürlich ebenfalls übernatürlich: Magische Pflanzen, die der Hexerei dienen, wollen gepflegt werden. Natürlich gilt es auch, die ewige Liebe zu finden. Das ist bei Untoten natürlich folgenreich.

Die Macher fühlen sich beim Publisher und Entwickler von Story of Seasons und Rune Factory bestens aufgehoben: „Die Partnerschaft mit Marvelous und ihrer Unternehmensgruppe für eine weltweite Veröffentlichung war eine Gelegenheit, die wir gerne angenommen haben“, so Yannis Bolman, Präsident von Little Chicken Game Company.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Moonlight Peaks, Marvelous, XSEED Games, Little Chicken