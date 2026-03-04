Dieses Fantasy-CRPG ist plötzlich eines der am besten bewerteten Spiele des Jahres

Man kennt das aus der Vergangenheit und insbesondere von Indies. Vielleicht war Blue Prince hier euer letztes Beispiel. Plötzlich ist ein Spiel erschienen, von dem ihr vorher noch nie etwas gehört habt. Und es scheint verdammt gut zu sein und immer mehr Freunde spielen es.

Im Falle von Blue Prince endete das letztlich auch in der ein oder anderen GOTY-Auszeichnung. Mal sehen, wo die Reise für das Esoteric Ebb hingeht. Das Fantasy-CRPG startet jedenfalls mit einem OpenCritic-Score von 89 in den Tag nach seinem Launch.

Es ist damit eines der am besten bewerteten Spiele des noch jungen Jahres und aktuell im Durchschnitt um einen Punkt schlechter als Resident Evil Requiem – und um einen Punkt besser als Pokémon Pokopia. Wenngleich an der Breite der Reviews noch gearbeitet werden muss, bisher stehen nur 12 in den OpenCritic-Erhebungen. Das dürfte sich in den nächsten Tagen wohl noch ändern.

Esoteric Ebb wurde gestern von Publisher Raw Fury für PCs veröffentlicht und wurde Solo-Dev Christoffer Bodegård erschaffen. Die isometrische, Disco-inspirierte TTRPG-zu-CRPG-Spielwelt zeichne sich durch „durch tiefgründige, verzweigte Dialoge und verblüffende Spielerentscheidungen“ aus.

Als Kleriker in Norvik

Ihr schlüpft in die Rolle eines Klerikers, einem von vielen einfachen Arbeitern in der Stadt Norvik. „Sie sind damit betraut, das Geheimnis um die Explosion eines Teeladens zu lüften. Dabei würfeln sie gegen die Stimmen in ihren Köpfen, erkunden eine Fantasystadt, die kurz vor ihrer ersten Wahl steht, und versuchen, zu Heldinnen und Helden der Legenden zu werden. Oder sie verhunzen die Kampagne komplett“, wirbt das Marketing zum Spiel.

„Esoteric Ebb kann fast auf ganzer Linie überzeugen. Es ist nicht nur spielerisch clever, sondern hat auch intelligente Dialoge, die fantastisch geschrieben sind“, heißt es von der Kritik, in diesem Falle Games.ch. Klingt spannend? Unten seht ihr einen Trailer und hier findet ihr Esoteric Ebb bei Steam. Dort stehen bisher „sehr positive“ Nutzermeinungen in den Büchern. 97 Prozent von über 200 Bewertungen sind positiv.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Esoteric Ebb, Raw Fury, Christoffer Bodegård