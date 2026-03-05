„Return of Xbox“ – Microsoft kündigt mit „Project Helix“ die nächste Konsolen-Generation an

Dem Erdbeben bei Xbox mit dem Abgang von Phil Spencer und Sarah Bond und der neuen Gaming-Chefin Asha Sharma will Microsoft nun offensichtlich auch mehr als PR-Worthülsen folgen lassen.
Mit einem kurzen Teaser-Video kündigte man „Project Helix“ als den Codenamen für die nächste Xbox-Konsole an. Offensichtlich will man ein Zeichen setzen und die „Return of Xbox“-Bekundungen von Asha Sharma untermauern.
Das 7-sekündige Video, das nicht mehr als ein Logo zeigt, wird von Xbox mit den Worten „The next generation of Xbox console: Project Helix“ vorgestellt. Parallel meldet sich auch Asha Sharma bei Twitter zu Wort. Sie spricht von einem „großartigen Start in den Morgen mit dem Team Xbox“, man habe gerade über das Versprechen zur Rückkehr von Xbox gesprochen – so ein Zufall.
Project Helix sei der Codename für die Konsole der nächsten Generation und soll „in Sachen Leistung führend sein und eure Xbox- und PC-Spiele abspielen“ können. Die Gerüchte um einen PC-Xbox-Hybrid sind nicht neu – und damit wohl auch bestätigt.
Erscheint „Helix“ erst 2027?
Die Chancen, dass Xbox-Fans „Project Helix“ unter dem Weihnachtsbaum liegen haben, werden allgemein als gering eingeschätzt. Bisher wies alles auf einen Start frühestens 2027 hin. Aber aus nachvollziehbaren Gründen hielt man es bei Xbox Gaming jetzt wohl für richtig, der Zukunft ein Gesicht zu geben.
Jez Corden bei Windows Central ist sich auch angesichts der Hybrid-Bestätigung sicher: Helix wird die offenste Xbox aller Zeiten. Man könne damit den Windows-Desktop starten, Clienten von Steam, Epic Games und GOG installieren, theoretisch auch Adobe Premier und andere Tools und alles, was Windows 11 zu bieten habe. Und eben auch Xbox-Spiele spielen.
PlayStation wendet sich vom PC ab …
In diesem Kontext sind die Meldungen um eine PC-Abkehr von PlayStation umso interessanter. Um es mal in eine Helix zu bringen: Die neue Xbox-Konsole wird PC-Spiele abspielen können, während PlayStation seine zuvor exklusiven Blockbuster jetzt doch lieber wieder PlayStation-exklusiv sehen möchte.
Bin echt gespannt was das wird. Ist meiner Meinung nach ein bisschen zu früh. Meiner Meinung nach fände ich 2028 als frühsten Termin für die neue Generation der Xbox und Playstation am besten.
Von dem was man bis jetzt angeblich weiß wird das ja eher eine Konkurrenz zur Steamkonsole. Wenn Microsoft den Preis subventioniert und somit ein guten Preis für das Gerät macht und dann vielleicht sogar noch vor der Steam Konsole veröffentlicht dann könnte das schon erfolgreich sein. Sollte es aber nicht Subventioniert werden und damit recht teuer dann denke ich das es eine noch nischigere Konsole wird. Klar der Name wird das Ding wahrscheinlich immer noch über die 10 Mio Einheiten bringen aber je nach höhe des Preises und was Steam macht könnte da aber auch schon die Grenze sein.
Das ganze ist natürlich nur Spekulation, bin also gespannt wie das ganze wird.
Bin und war ja immer ein kleiner Xbox-Fanboy, was sie allerdings in dieser Generation gemacht haben, ist für mich wirklich nicht mehr nachvollziehbar.
Ich meine dass diverse Titel auch für PC erscheinen ist ja okay, aber wenigstens einen System-Seller wie damals Starfield kann und darf man nicht zeitgleich für PC und dann auch noch im Gamepass erscheinen lassen.
Microsoft nahm sich hier jede Grundlage den Titel als System-Seller zu verwenden und vielleicht ausnahmsweise auch mal ein paar Konsolen zu verkaufen.
Stattdessen werden die paar großen Marken die sie noch haben im Gamepass verramscht. Auch für die Zukunft sehe ich da schwarz und darum werde ich die nächste Xbox auf jeden Fall die ersten Jahre erstmal auslassen bzw. vielleicht sogar komplett meiden.
Sony agiert da deutlich geschickter und wenn ein Last of Us oder ein FFVII Remake/Rebirth halt nun zuerst auf der Konsole erscheint und man den Titel direkt zum Launch zocken möchte, dann muss man sich halt nun mal eben ne Konsole dafür kaufen oder eben so lange warten bis die Zeitexklusivität endet.
Hier muss einem das Meckern der Spieler einfach egal sein, denn am Ende geht es um die Verkaufszahlen und die Wirtschaftlichkeit. Und diesen Punkt hat Sony nun mal einfach besser drauf als MS in den letzten Jahren.
Nun, ganz ehrlich, frage ich mich, warum man das, was man jetzt schon mit dem Project vorhat, nicht ehrlich gesagt schon von Anfang an mit jeder der 3 Konsolengenerationen zuvor bei Xbox schon getan hat.. schließlich ist man doch Microsoft.. also warum hat man sich immer von Anfang an dem PC gegenüber versperrt und Konsole und PC wie zwei völlig getrennte Welten behandelt?
Aber wenn jetzt endlich nach 4 Generationen mal der Groschen bei Microsoft endlich gefallen ist, dass dies von Anfang an schon eine völlig blödsinnige Entscheidung war, statt von Anfang an auf Hybrid zu setzen und eine Konsole zu machen, die gleichermaßen auch alle technischen Vorzüge eines Gaming PC's besitzt, damit man sich bei Microsoft erst gar nicht mehr überhaupt die Frage sich stellen muss, leg ich mir nen PC zu oder ne Konsole, weil die klare Antwort immer heißen sollte - die Konsole, weil damit kann ich 100% auch alles tun ,wie mit nem PC, was mich interessiert, dann amortisiert sich doch dieses Problem von selbst und dem Spieler wird zugleich mehr geboten, für weniger Geld.
Gaming PCs kosten tausende an Euros... wenn also jetzt nen Xbox-Spieler die Leistung eines modernen Gaming PCs erhält, aber bloß für den Bruchteil des Geldes, weil es als Konsole vermarket wird subventioniert.
Die Frage ist einfach, wie bringt man Leute dazu Geld in den eigenen laden zu investieren, damit es dem Laden möglich ist eine Konsole mit dem Wert eines aktuellen Highend Gaming PC's zu bloß nem Bruchteil des Geldes zu verkaufen?
Die Antwort heißt, man kalkuliert bewusst das Minusgeschäft der Konsolen ein, weil man letztendlich den großen Gewinn durch die Spiele macht, durch Abo-Services, durch Hardware/Zubehör, durch Sponsorenverträge und Kollaborationen mit Microsoft, um langfristig das Geld reinzuholen und die Kosten abzufedern, indem man neue Geschäftsmodelle und Felder erschließt, Stichwort KI und die Investitionen die man da rein steckt für sich arbeiten lässt mit Hilfe von einzigartigen neuen KI gestützten Features, die man sich patentieren lässt, damit wenn andere das nutzen wollen, schön an Microsoft deftige Lizenzgebühren dann blechen dürfen, oder beim Versuch diese zu stehlen dann schon übel gegen verklagt werden können, ist ja auch ne einfache Art schnell paar hunderte Millionen zu kriegen xD
Aber ich denke, über Kurz oder Lang muss sich Microsoft etwas einfallen lassen, womit sie am Markt bestehen können, die Konsole wird Alleinstellungsmerkmale haben müssen, womit man sich von der Konkurrenz wie Sony insbesondere und Nintendo eben abheben und differenzieren muss, denn es sind nicht nur bloß die Spiele, wofür ne Konsole gekauft wird, sondern eben auch die einzigartigen Features, welche die Konsole besitzt, was auch ein Grund des Erfolges von Nintendo halt ist - einzigartige First Party-Spiele und zudem noch etwas, was halt nur bei Nintendo groß geschrieben wurde/wird - Mobilität, zu enormen Lasten halt der Konsolenperformance dafür, weshalb eben MS udn Sony Nintendo gegenüber in Sachen Performance Nintendo Staub schlucken ließen, was im Umkehrschluss dafür sorgt, dass viele Spiele eben lange nie für Nintendo erschienen sind, weil die Kiste eben zu schwach war und auch jetzt immer noch mit der Switch 2 für so manche Spiele eben immer noch zu schwach ist, um sie darauf umsetzen zu können 1:1 ohne Abstriche und daher eher für PS5/PS5 pro und XBX erscheinen, als auf NS2
Und ich denke mit KI will man es jetzt eben nochmal wissen, jetzt wo Phil Spencer weg ist und man Leute zum Nachteil der schönen Multi-Spiel-Philosophie jetzt davon äußerst wahrscheinlich wieder weitem Abstand nehmen wird mit der nächsten Generation, oder zumindest zeitexklusiv Dinge macht, um möglichst die Vorteile beider Seiten der Münze optimal zu nutzen, statt immer einer Seite mit Dauerexklusivität vor den Kopf zu stoßen zum Unwohl der Spielerfreundlichkeit.
Nun denn, mal sehen wann und ob nun Sony auf diese News reagiert. Den bitteren Preis hat Sony ja schon mal gegenüber Microsoft gezahlt dafür, dass man verpennt hat Microsoft als Konkurrenz Ernst zu nehmen in der X360/PS3-Ära, weshalb man den Fehler seither nicht mehr widerholt hat, daher kann man schon davon ausgehen, dass ein Sony es sich nicht nehmen lassen wird auf diesen Teaser nun relativ zeitnah eine gewisse "Antwort" gegenzusteuern, da sich ein Sony einfach ein Debakel wie damals mit der PS3 sich nicht nochmal leisten kann und darf, sich einfach kampflos ganze Genres streitig machen zu lassen.. und das von zum damaligen Zeitpunkt praktisch fast noch "Newcomer" in seiner grad mal erst zweiten Generation . man war das peinlich für Sony, sowas will ich nie wieder erleben müssen, wie sich ein Sony so an der Nase herumführen lässt, als hätte man völlig seine Wurzeln vergessen.
Sony kann es sich auch nicht leisten sich in Sachen Performance abhängen zu lassen, es ist nun mal mit Ms das Schwergewicht im Ring, das es sich verschrieben hat in Sachen Performance führend sein zu wollen, für die Art Spieler, die das von einer Konsole eben auch erwarten tun, so wie es Spielentwickler schließlich ja auch tun, denn das ist nun mal der Grundstein dafür, das für Entwickler neue bessere Möglichkeiten geschaffen werden, Spiele eben erst schaffen zu können, die noch sensationeller sind, als jemals zuvor.
Ehrlich gesagt frag ich mich aber auch, wie weit es die Physik überhaupt heutzutage noch zulässt die Performance von Konsolen noch spürbar deutlich zu steigern im Vergleich zu jetzt der XSX/PS5 Pro, irgendwo muss man doch mal auf Grenzen stoßen langsam.
Ich glaub jedenfalls nicht, dass man mit der PS6/Helix nochmal so nen großen Sprung nach vorn erleben wird, wie damals von PS4/XBO zu PS5/XSX, da wird es sichvoller sind den Fokus jetzt liefer in andere Felder zu stecken, als bloß nur wieder auf Performance Boost zu setzen, grade insbesondere jetzt, wo KI immer mehr am boomen ist und dabei ist die Märkte immer schneller auch dank Social Media, Arbeitgeber ect. pp zu durchdringen. Die pure KI-Penetranz aktuell ist absolut spürbar überall jetzt und das wird in den nächsten Jahren immer weiter zunehmen.
Ich frage mich ja immernoch wie Xbox es schafft das überhaupt wirtschaftlich rentabel zu machen wenn sie jedes Game Day 1 im Gamepass verramschen nur kann mir niemand diese Frage bis heute beantworten.
Du kannst mir doch nicht erzählen das nen Starfield,Hellblade,Forza,Fable....etc welche wohl alle gut ihre 100 mio aufwärts in der Entwicklung kosten alle Vollständig von den Gamepass Kunden finanziert werden.
Man muss doch nur zu Netflix schauen die ja das gleiche System fahren und teilweise enorme Blockbuster Shows und Filme produzieren aber Jahr für Jahr rote Zahlen schreiben trotz wachsender Abozahlen.
Irgendwo muss da doch Kohle herkommen oder subventioniert Microsoft den ganzen Laden?
So ein Modell kann doch auf dauer gar nicht aufgehen sonst würde Sony und Nintendo dort doch mit Sicherheit schon lange nachgezogen haben.
Oder kommt über kurz oder lang dann doch irgendwann der Crash und alles fällt in sich zusammen?
Bitte? Wann war denn das letzte Jahr wann Netflix rote Zahlen produziert hat?