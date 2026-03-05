„Return of Xbox“ – Microsoft kündigt mit „Project Helix“ die nächste Konsolen-Generation an

Dem Erdbeben bei Xbox mit dem Abgang von Phil Spencer und Sarah Bond und der neuen Gaming-Chefin Asha Sharma will Microsoft nun offensichtlich auch mehr als PR-Worthülsen folgen lassen.

Mit einem kurzen Teaser-Video kündigte man „Project Helix“ als den Codenamen für die nächste Xbox-Konsole an. Offensichtlich will man ein Zeichen setzen und die „Return of Xbox“-Bekundungen von Asha Sharma untermauern.

Das 7-sekündige Video, das nicht mehr als ein Logo zeigt, wird von Xbox mit den Worten „The next generation of Xbox console: Project Helix“ vorgestellt. Parallel meldet sich auch Asha Sharma bei Twitter zu Wort. Sie spricht von einem „großartigen Start in den Morgen mit dem Team Xbox“, man habe gerade über das Versprechen zur Rückkehr von Xbox gesprochen – so ein Zufall.

Project Helix sei der Codename für die Konsole der nächsten Generation und soll „in Sachen Leistung führend sein und eure Xbox- und PC-Spiele abspielen“ können. Die Gerüchte um einen PC-Xbox-Hybrid sind nicht neu – und damit wohl auch bestätigt.

Erscheint „Helix“ erst 2027?

Die Chancen, dass Xbox-Fans „Project Helix“ unter dem Weihnachtsbaum liegen haben, werden allgemein als gering eingeschätzt. Bisher wies alles auf einen Start frühestens 2027 hin. Aber aus nachvollziehbaren Gründen hielt man es bei Xbox Gaming jetzt wohl für richtig, der Zukunft ein Gesicht zu geben.

Jez Corden bei Windows Central ist sich auch angesichts der Hybrid-Bestätigung sicher: Helix wird die offenste Xbox aller Zeiten. Man könne damit den Windows-Desktop starten, Clienten von Steam, Epic Games und GOG installieren, theoretisch auch Adobe Premier und andere Tools und alles, was Windows 11 zu bieten habe. Und eben auch Xbox-Spiele spielen.

PlayStation wendet sich vom PC ab …

In diesem Kontext sind die Meldungen um eine PC-Abkehr von PlayStation umso interessanter. Um es mal in eine Helix zu bringen: Die neue Xbox-Konsole wird PC-Spiele abspielen können, während PlayStation seine zuvor exklusiven Blockbuster jetzt doch lieber wieder PlayStation-exklusiv sehen möchte.

