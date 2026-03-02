Exklusiv-Maschine: Die Switch 2 hat jetzt schon mehr Exklusiv-Spiele als die PlayStation 5

Exklusivspiele waren in der Vergangenheit ein Diskussionsthema und Kaufgründe für eine Konsole. Nintendo entzog sich diesem Wettbewerb aber häufig, da sich ihre Geräte oft deutlich von der Konkurrenz unterschieden und sie weniger auf Zeit- und DLC-Exklusivität von Multiplattformtiteln, sondern mehr auf eigene Stärken und Marken setzten.

Der Unterschied ist heute deutlich zu sehen: Die Nintendo Switch 2 wurde 2025 veröffentlicht, während PS5 und Xbox Series X bereits 2020 erschienen sind – und trotzdem hat die Switch 2 bereits jetzt mehr Exklusivtitel als diese. Erstaunlich, insbesondere weil das „Gefühl“ etwas anderes sagt und viele Nintendo-Fans schon jetzt den fehlenden „Ausblick“ bemängeln. Meckern auf hohem Niveau also?

GameRant hat sich die nackten Zahlen angesehen. Xbox hat unter Phil Spencer die Konsolenexklusivität inzwischen fast vollständig aufgegeben, während Sony sich zuletzt auch anderen Plattformen öffnete, vor allem dem PC. Hierbei wurden PlayStation-Spiele allerdings, abseits einiger Ausnahmen, stets erheblich zeitverzögert für PC veröffentlicht.

Währenddessen kann Nintendo seinen monatlichen Zyklus von exklusiven Spielen größtenteils aufrechterhalten. Im Oktober erschienen Pokémon-Legenden: Z-A und die Super Mario Galaxy Collection, es folgten Kirby Air Riders (November) sowie Metroid Prime 4: Beyond (Dezember) und zuletzt eine „Switch 2 Edition“ von Animal Crossing: New Horizons (Januar) und Mario Tennis Fever (Februar) – alle diese Spiele sind Nintendo-exklusiv und bleiben es voraussichtlich auch.

Demnächst erscheint Pokémon Pokopia und auch Third-Party-Entwickler steuern Exklusivspiele bei, beispielsweise FromSoftware mit The Duskbloods. GameRant ist aber knallhart und zählt nur Spiele, die auch wirklich „Switch 2“-exklusiv sind. Cross-Gen-Titel fliegen also aus der Statistik.

Am Ende sind es dennoch 11 „Switch 2“-Exklusivtitel, die in der Qualität ähnlich hoch sind wie die der Konkurrenz, obwohl die Nintendo Switch 2 derzeit noch nicht einmal ein Jahr auf der Markt ist. Dazu gehören neben einigen der oben genannten auch Fast Fusion (OpenCritic: 80), Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung (79) und Mario Kart World (87) sowie Donkey Kong Bananza (91).

Auch wenn die Qualität einzelner Titel der 9 PS5-Exklusivtitel wie Astro Bot (Opencritic: 95) und Demon’s Souls (92) höher ist, hat Nintendo weniger Ausreißer nach unten. Zwar sind Spiele wie Tokyo Scramble (48) keine Spielempfehlung im engeren Sinne, doch auf Sonys Seite gibt es mehrere kritisch gesehene Spiele wie Code Violet (40) und Quantum Error (42) und Silent Hill: The Short Message (55).

Natürlich muss man anerkennen, dass PlayStation in dieser besonderen Statistik vor allem hinter der Switch 2 liegt, weil die PC-Taktik von Sony nach meist langer Exklusivzeit Spiele wie Horizon Zero Dawn, Days Gone, Uncharted 4: A Thief’s End, God of War, Spider-Man, The Last of Us und Ghost of Tsushima doch noch auf den PC gebracht hat. Doch damit könnte bald Schluss sein, wie ein neuer Bericht von Jason Schreier vermuten lässt.

