Let It Die erhält nach 10 Jahren eine Offline-Version, während der Fokus zu „Inferno“ wechselt

Seit 2016 könnt ihr Let It Die spielen. Das taten laut SteamDB auch nach fast 10 Jahren noch regelmäßig über 100 Fans gleichzeitig. Damit ist jetzt aber bald Schluss, denn mit Let It Die: Inferno gibt es ein Sequel, den bereits dritten Anlauf im „Let It Die“-Universum.

Let It Die: Inferno ist seit Dezember am Start und wird aktuell von einer einstelligen Anzahl gleichzeitiger SpielerInnen bei Steam gespielt. GungHo Online Entertainment legt den Hebel jetzt trotzdem um und lenkt den Fokus komplett auf das aktuelle Spiel.

Das originale Let It Die wird vom Netz genommen und Let It Die: Inferno geht in eine zweite Season mit neuen Inhalten. Die Staffel 2 führt neue PvE-Modi, Gegner und Waffen ein. Die alte Version wird im Herbst 2026 in auf eine Offline-Version umgestellt – das sind die guten Nachrichten.

„Nach Jahren voller Turmbesteigungen, brutaler Bosskämpfe und Millionen von Todesfällen (und Wiedergeburten) wird das Originalspiel Let It Die nun in eine Offline-Version überführt. Wir lassen es nicht einfach sterben“, so GungHo in einer Pressemeldung.

Fans können das Spiel dauerhaft weiterspielen. Die neue Version bietet keine Serverwartung mehr, allerdings auch keine Mikrotransaktionen und ist ohne Online-Abhängigkeit. „Das „Continue“-System bleibt in der Offline-Version erhalten, erfordert dann jedoch Kill Coins statt Death Metal.“ In einem Blogbeitrag gibt’s weitere Details. Unten seht ihr unterdessen den neuen Trailer zu Staffel 2 von Inferno.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Let It Die: Inferno, GungHo Online Entertainment, Supertrick Games