Kena: Bridge of Spirits erscheint im Frühjahr für Nintendo Switch 2

Im Rahmen der großen „State of Play“ im Februar wurde eine echte Überraschung enthüllt: Kena: Scars of Kosmora wurde offiziell angekündigt. Damit bekommt Kena: Bridge of Spirits einen Nachfolger – Veröffentlichung ist noch 2026 für PlayStation 5 und PCs geplant.
Zuvor wird Vorgänger Kena: Bridge of Spirits für Nintendo Switch 2 erscheinen, wie Ember Lab heute angekündigt hat. Die Veröffentlichung für Nintendos neue Hybridkonsole ist für das Frühjahr geplant. Damit beginnt Kenas Reise erstmals auf einer Nintendo-Plattform.
Die neue „Switch 2“-Fassung erscheint mit allen bisherigen Inhalten – „feature-complete“, wie man so schön sagt. Auch der Anniversary-DLC und der „New Game Plus“-Modus sind dabei. Kena: Bridge of Spirits erschien 2021 zuerst für PlayStation und PCs, bevor es drei Jahre später eine Xbox-Version gab.
„Wir freuen uns unglaublich darauf, Kenas Reise einem ganz neuen Publikum zugänglich zu machen und den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte zu Hause oder unterwegs mit Nintendo Switch 2 zu erleben“, so Josh Grier, Chief Operating Officer bei Ember Lab.
Und weiter: „Als Debüt-Titel unseres Studios hat die überwältigende Unterstützung und Liebe, die das Spiel im Laufe der Jahre erfahren hat, unserem Team wirklich sehr viel bedeutet. Wir sind überglücklich, dass nun noch mehr Spieler vollständig in Kenas Welt eintauchen und Teil ihrer Reise werden können.“
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Kena: Bridge of Spirits, Ember Lab
War ja zu erwarten mit der Switch 2 wenn das Original für PS4 kam, erst recht jetz wo teil 2 ja kommt
Ob ich mir dieses exzellente Spiel ein drittes Mal kaufen werde? Pfff! Ich bin doch berühmt-berüchtigt für meine eiserne Anti-Doppelkauf-Disziplin...
Ernsthaft: Wer es noch nicht gespielt hat und nur den Hauch von Zuneigung gegenüber Zelda-Likes verspürt, darf sich das Ding nicht entgehen lassen!
Kommt es auch nur Digital Only?
Oh hät ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Besonders nicht jetzt, wo Sony für Teil 2 mit denen kooperiert. Aber cool, dass der erste Teil nun doch noch für eine Nintendo Plattform kommt. Teil 2 wirds wohl eher nicht.
Ich wusste gar nicht mehr, dass es überhaupt einen DLC gab zum Spiel xD
Hoffe es wird Ihnen helfen, dass die Marke Kena nochmal bekannter wird. Kena hat halt nachwievor eine Menge Potenzial. Eine Vorgeschichte zu Bridge of Spirits würde ich da auch gerne mal sehen. Das Spiel fing ja irgendwo mittendrin an gefühlt. Und Teil 2 soll ja danach spielen, wenn ichs richtig im Kopf hab. Da darf also gern noch mehr kommen in Zukunft^^