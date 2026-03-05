Kena: Bridge of Spirits erscheint im Frühjahr für Nintendo Switch 2

Im Rahmen der großen „State of Play“ im Februar wurde eine echte Überraschung enthüllt: Kena: Scars of Kosmora wurde offiziell angekündigt. Damit bekommt Kena: Bridge of Spirits einen Nachfolger – Veröffentlichung ist noch 2026 für PlayStation 5 und PCs geplant.

Zuvor wird Vorgänger Kena: Bridge of Spirits für Nintendo Switch 2 erscheinen, wie Ember Lab heute angekündigt hat. Die Veröffentlichung für Nintendos neue Hybridkonsole ist für das Frühjahr geplant. Damit beginnt Kenas Reise erstmals auf einer Nintendo-Plattform.

Die neue „Switch 2“-Fassung erscheint mit allen bisherigen Inhalten – „feature-complete“, wie man so schön sagt. Auch der Anniversary-DLC und der „New Game Plus“-Modus sind dabei. Kena: Bridge of Spirits erschien 2021 zuerst für PlayStation und PCs, bevor es drei Jahre später eine Xbox-Version gab.

„Wir freuen uns unglaublich darauf, Kenas Reise einem ganz neuen Publikum zugänglich zu machen und den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte zu Hause oder unterwegs mit Nintendo Switch 2 zu erleben“, so Josh Grier, Chief Operating Officer bei Ember Lab.

Und weiter: „Als Debüt-Titel unseres Studios hat die überwältigende Unterstützung und Liebe, die das Spiel im Laufe der Jahre erfahren hat, unserem Team wirklich sehr viel bedeutet. Wir sind überglücklich, dass nun noch mehr Spieler vollständig in Kenas Welt eintauchen und Teil ihrer Reise werden können.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Kena: Bridge of Spirits, Ember Lab