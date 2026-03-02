Das beliebte „BanG Dream!“ bekommt mit „Our Notes“ einen Nachfolger im Sekai-Stil

Etwas überraschend kündigte Bushiroad Games im gestrigen BanG Dream! Livestream den Nachfolger des inzwischen neun Jahre alten Spiels an. Das Free-to-Play-Mobile-Game BanG Dream! Our Notes, das im Jahr 2026 weltweit vom chinesischen bilibili Game vertrieben wird, soll wohl vor allem die asiatische Spielerschaft erreichen – bilibili ist quasi das chinesische Youtube.

Fans dürfen sich auf fünf Bands mit insgesamt 25 neuen Charakteren mit jeweils unterschiedlichen Musikrichtungen freuen, welche voll vertont werden und exklusive Kapitel für jede Band, neue Originalsongs, klassische Cover-Tracks sowie eine Erweiterung für Cross-Media-Verbindungen mit TV-Anime, Filmen und Live-Events bieten.

Außerdem können SpielerInnen in Echtzeit-Mehrspieler-Musikduellen antreten und gleichzeitig Einblicke in den Alltag der Charaktere erhalten. Bereits durchgesickert ist eine wohl anstehende Kollaboration mit Arknights.

Das neue Mobile-Game, das Teil des „BanG Dream!“-Projekts ist, startet mit den Kapiteln von MyGO!!!!! und entwickelt sich zu einer mehrsträngigen Erzählung, die sich auf die Erfahrungen in der Jugend und Freundschaft konzentriert.

Das Spielprinzip scheint sich den ersten Informationen und Trailern nach stark an Hatsune Miku: Colorful Stage! (Project Sekai) anzulehnen, auch die vollständig in 3D gerenderten Figuren und Band-Szenen erinnern stark an den beliebten Titel um die virtuelle Pop-Ikone. Fans können sich ab sofort auf der offiziellen Webseite vorregistrieren.

Der erste Gameplay-Trailer:

