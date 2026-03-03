Nach 10 Minuten finanziert: Neuer Monster-Collector geht bei Kickstarter durch die Decke

Dieses Jahr steht im Zeichen der Kreaturen-Sammelspiele. Nicht nur Pokémon Pokopia hat zum 30. Jubiläum der Pokémon-Marke eingeschlagen, auch Mongil: Star Dive steht kurz vor der Veröffentlichung. Dazu kommen noch einige weitere Spiele, welche wir bereits in einem eigenen Artikel erwähnt haben.

Aktuell sorgt Wonderful Neoran Valley auf Kickstarter für Aufsehen – eine Mischung aus Pokémon und Palworld, kombiniert mit der Roguelite-Formel von Spielen wie Balatro und Slay the Spire. Das ursprüngliche Finanzierungsziel von 100.000 US-Dollar wurde innerhalb von nur zehn Minuten erreicht.

Aktuell steht es bei etwa 650.000 Euro bzw. 750.000 USD – vielleicht knackt es in den nächsten Tagen sogar die Million? Immerhin ist die Kampagne gerade erst gestartet. Noch 26 Tage bleiben euch Zeit, um sie zu unterstützen.

Die Entwickler beschreiben Wonderful Neoran Valley als ein „Monster-Collector-Roguelite-Erlebnis“, in dem SpielerInnen Kreaturen davon überzeugen müssen, sich ihnen anzuschließen, für sie zu kämpfen und ihnen zu helfen, das dunkle Geheimnis des Neoran-Tals zu lüften. Das Spiel enthält Horrorelemente, über 70 sammelbare Kreaturen (genannt Neoran) und einen klassischen Roguelite-Spielablauf.

Mit rund 8.000 Unterstützern auf Kickstarter bleibt spannend, wie weit die Kampagne noch wächst. Sie läuft noch den ganzen Monat, und Wonderful Neoran Valley hat bereits alle bis auf zwei Stretch Goals erreicht – eine französische und spanische Lokalisierung bei 800.000 US-Dollar sowie Sprachausgabe bei 1 Million US-Dollar.

Angesichts des bisherigen Tempos scheint beides gut möglich. Was jedoch jetzt schon möglich ist: Das Team widmet sich dem Spiel in Vollzeit, was durch die solide Finanzierung möglich ist. Angepeilt wird auch eine „Switch 2“-Version zusätzlich zur Steam-Version, welche auch in einer Collectors Edition erscheinen wird.

Der Zeitplan für das Spiel steht bereits: Der angepeilte Erscheinungstermin liegt im März 2028, also in gut zwei Jahren. Hat Wonderful Neoran Valley eure Aufmerksamkeit? Schaut euch unten den Trailer an. Hier geht’s direkt zur Kickstarter-Kampagne.

Der neue Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Wonderful Neoran Valley, Nara Studio