Letzter Remake-Teil zu Final Fantasy VII führt euch vom Weltall in die Tiefen des Meeres

Während wir weiter auf die Ankündigung des finalen Teils der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII warten, hält uns Director Naoki Hamaguchi mit Interviews und Infohäppchen hier und da über Wasser. Ein solches Interview gab er nun auch Jason Schreier bei Bloomberg.
Für gewöhnlich erzählt Hamaguchi in diesen Interviews oft die gleichen Dinge, manchmal mehr, manchmal weniger ausführlich. Schreier überzeugte Hamaguchi allerdings von einer „Rapid Fire“-Fragerunde, also vielen, ganz kurzen und pointierten Fragen.
Das Ergebnis sind viele, wenn auch kurze, ganz neue Antworten. Dabei geht es um Wutai und Rocket Town, aber auch um das Weltall und die Tiefen des Meeres. Ihr erinnert euch vielleicht: Im Original ging es sowohl in das Weltall, als auch tief ins Meer herab. Dort warteten verschiedene Aufgaben für die Gruppe um Cloud.
Werden wir also ins All fliegen? „Das behalte ich für mich, aber wenn man bedenkt, dass Rocket Town dabei ist, dann ja …“, so Naoki Hamaguchi kurz und knapp aber auch vielsagend. Und werden wir unter Wasser gehen? „Das ist eine interessante Frage“, so Hamaguchi zunächst.
„[Motomu] Toriyama hat sich um den U-Boot-Teil des Spiels gekümmert. Vielleicht hat er sich selbst dort eingebracht. Mehr kann ich dazu nicht sagen“, sagt der Director. Diese Antwort ist schon weitaus interessanter. Was ist damit gemeint?
Toriyama war tatsächlich auch schon beim Original für die „Submarine-Sektion“ zuständig. Offensichtlich hat er sich diesen Teil auch im Remake geschnappt. Bei Rebirth war Toriyama als Co-Director unter anderem für das Szenario zuständig. Wir werden sehen, was er aus dem U-Boot-Teil im Remake gemacht hat.
Der U-Boot Teil im Original war mehr oder weniger nur extrem lapidar vorhanden, weil er nur im Prinzip für 3 gründe gebraucht wurde
1. Als Minispiel für den Gold Saucer
2. Um gegen Smaragd-Waffe kämpfen zu können
3. Um 2 Orte erreichen zu können für die man das U-Boot brauchte, die gesunkene Gelnika, was der beste Late-Game-Trainingsort war zum Leveln und Statuswerte maximieren via Morphen von Gegnern, da dort die meisten Gegner sich aufhielten, die man in Statuswertverbesserungen umwandeln konnte an einem Ort und zum anderen Lucrezia's Höhle, um für Vincent seine beste Waffe mit Limit Break Stufe 4, Todesstrafe zu erhalten
Ich kann mir gut vorstellen, dass man diesmal im Remake deutlich mehr Dinge ins Spiel hinzufügt, die man halt Unterwasser entdecken und erkunden kann, außer bloß diese 2 Orte, damit die Unterwassererkundung auch deutlich mehr Spaß macht und nicht nur bloß ne Sache von 5 Minuten ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ganze Minispiel komplett generalüberholt neu entworfen wurde, allein schon graphisch natürlich notwendig das ganze und das man das U-Boot diesmal auch von innen erkunden können wird und evtl das Uboot auch sowas wie "Upgrades" erhält, um damit dem Ding gewisse Erkundungs/Angriffsfähigkeiten zu geben udn diese mit der Zeit zu verbessern, um so neue Bereiche erkunden zu können und finden zu können mit Hilfe des Sonars, die vorher nicht da war im Original.
Das man halt auch in der normalen Spielwelt Torpedos abfeuern kann, um damit z.b. Blockaden zu zerstören, die zu neuen entdeckbaren Unterwasserhöhlen z.b. führen, in die man z.B. neue optionale Bosse packen kann und Quests.
Es ist auf jeden Fall eines der größten Potentiale neben der Highwind, neben den verbliebenen nicht vorhandenen Minispielen des Originals, wie Snowboarding, womit man den letzten Remake-Teil großartig machen kann mit und neue Inhalte mit schaffen kann ,die den Spieler begeistern können und dem Remake letztendlich im Vergleich zum original einen Mehrwert schaffen. Schließlich ist die Welterkundung eines JRPGs doch das, was viel Spaß macht und ich denke, das gabs im Original einfach nicht so detailliert, weil man dafür einfach kein Platz und kein Budget mehr übrig hatte damals, sosnt wäre das Spiel vermutlich noch 4 Disks groß gewesen udn das hätt das ganze sehr wahrscheinlich dann finanziell wieder nicht rentabel gemacht...wenn man bedenkt das überhaupt 3 Disk-RPG in der Vergangenheit schon ne äußerste Seltenheit war, die es so nur bei JRPG's gab, die überhaupt groß genug waren, um nicht auf 1 Disk alleine zu passen.
Ich glaub jedenfalls nicht, dass man den Weltraum im Remake viel mehr Bedeutung beimessen wird, als im Original, auch dort haben wir uns bloß mit der Rakete hochschießen lassen, und uns per Evakuierung-Pod wieder runter begeben und haben die "Aussicht" genossen für paar Minuten in denen über den Weltraum gesprochen wurde, während Cid an der Fensterscheibe sabbernd klebte.
Aber wer weiß das schon genau bei einem Remake, kann ja auch sein, dass man das ganze Szenario umschreibt und es nicht mehr bloß eine Rakete gibt. die schnurstracks vom Planeten zum Meteor fliegt, eventuell baut man diesmal noch sowas wie eine Raumstation von Shinra ein, die quasi auch als Satellit fungiert, ich mein, irgendwie muss die Technik in der Welt ja funktionieren, wenn es auch sowas wie Handys gibt in der Welt, siehe Shinra-Mitarbeiter/Avalanche (Barret)/AC Cloud die man dann erkunden könnte, um diesmal vielleicht mehr vom Weltraum zu haben und zu sehen, außer bloß den Rückeintritt-Moment zum Planeten von dem Evakuierungs-Pod. Lassen wir uns Überraschen *Carrell voice*
Ich bin am allermeisten ja gespannt darauf, wie man im letzten Teil die Kämpfe gegen die Waffen inszenieren wird, als Smaragd, Rubin, Diamant, Ultima und ob wir diesmal vielleicht auch optional mehr haben, da man im Original nie die Chance bekam gegen Saphir-Waffe zu kämpfen und es auch leider nie ins Spiel schaffen ,wie z.B. Jade-Waffe, gabs halt leider nur im Mobile-Spiel damals
https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Jade_Weapon
Wenn vielleicht auch nur als optionaler Boss als Hologramm vielleicht, da es im Mobile-Spiel heißt, man hätte Jade-Waffe zerstört udn das Mobile-Spiel ja vor den Ereignissen des Originals spielt.
Omega-Waffe wird denke ich mal kein Auftritt bekommen ,da dieser ja an Dirge of Cerberus gebunden ist und an Chaos