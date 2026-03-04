„Ruhe wird bald gestört“ – Bandai Namco will neues RPG ankündigen und Fans spekulieren

Bandai Namco wird am morgigen 5. März um Mitternacht, also in der Nacht zum Freitag, ein neues RPG ankündigen. Ein kurzer Teaser-Trailer zeigt dazu einen ruhigen Wald und einen Helden mit Schild und Schwert.

„Eine Ruhe, die bald gestört werden wird“, heißt es. Darüber hinaus gibt es genau: nichts. Dass Fans nun fleißig spekulieren, müssen wir euch wohl nicht erklären. Auch im „Tales-of“-Subreddit wird mächtig diskutiert.

Die Zeile „New RPG Reveal“ wird unterschiedlich gedeutet. Einige Fans stützen sich auf den „New RPG“-Teil und sehen eine brandneue Marke kommen; andere wiederum beziehen das „New“ mehr auf den „Reveal“ und vermuten, dass es sehr wohl auch eine bestehende Serie sein könnte.

Die Optik der gezeigten, kurzen Szenen (siehe Screenshots) lässt jedenfalls offensichtlich keine Rückschlüsse zu. Ihr könnt also in unseren Kommentaren fleißig mitraten. Wir sind gespannt auf eure Tipps!

Die beiden Szenen:

Der Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Bandai Namco