„Ruhe wird bald gestört“ – Bandai Namco will neues RPG ankündigen und Fans spekulieren

Bandai Namco wird am morgigen 5. März um Mitternacht, also in der Nacht zum Freitag, ein neues RPG ankündigen. Ein kurzer Teaser-Trailer zeigt dazu einen ruhigen Wald und einen Helden mit Schild und Schwert.
„Eine Ruhe, die bald gestört werden wird“, heißt es. Darüber hinaus gibt es genau: nichts. Dass Fans nun fleißig spekulieren, müssen wir euch wohl nicht erklären. Auch im „Tales-of“-Subreddit wird mächtig diskutiert.
Die Zeile „New RPG Reveal“ wird unterschiedlich gedeutet. Einige Fans stützen sich auf den „New RPG“-Teil und sehen eine brandneue Marke kommen; andere wiederum beziehen das „New“ mehr auf den „Reveal“ und vermuten, dass es sehr wohl auch eine bestehende Serie sein könnte.
Die Optik der gezeigten, kurzen Szenen (siehe Screenshots) lässt jedenfalls offensichtlich keine Rückschlüsse zu. Ihr könnt also in unseren Kommentaren fleißig mitraten. Wir sind gespannt auf eure Tipps!
Die beiden Szenen:
Der Teaser-Trailer:
Bildmaterial: Bandai Namco
4 Kommentare
Ich habe auch schon gelesen, daß es Tower of Druaga sein könnte. Vielleicht belebt Bamco das Spiel aus dem Jahre 1984 neu, im oberen Bild soll man angeblich den Druaga Turm sehen können. So viel ich gelesen habe soll das Game damals, eines der ersten Action-RPG und eine Inspiration für The Legende of Zelda, gewesen sein.
An einem Tales of Glaube ich weniger.
Auf eine neue IP würde ich mich auch freuen.
Ich persönlich hatte auch erst an ein Tales-Game gedacht, hatte zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht gesehen, dass es schon einen Teaser-Trailer gibt. Das Charakter-Design scheint mir nicht so recht zu Tales zu passen, zumindest nicht zu der Richtung der Reihe seit Arise, eher zu den älteren Games, aber ich denke nicht, dass man nach dem Erfolg von Arise in diese Richtung zurückgehen wird.
Hier im Forum kam die Theorie auf, es könne sich um ein neues SAO handeln. Dazu gab es vor 1,5 Jahren schon einen Teaser-Trailer und ein ähnlicher Turm ist auch dort zu sehen. Das Charakter-Design würde ich da auch eher als passender empfinden, da SAO noch stärker diesen Anime-Stil aufweist.
Nachher ist es ein MMO "RPG" wie Blue Protocoll. Wer weiß vielleicht wird es Blue Protocoll aber als Singleplayer Erfahrung
Kein Plan was das sein soll aber ein Tales of halte ich auch ausgeschlossen.
Ein neues SAO schön und gut aber wie viele will man denn noch machen? Hat der Anime überhaupt noch so viel Relevanz das sich ein weiteres Spiel lohnen würde?
Zumal bisher die ganzen SAO Spiele eher minderwertig waren und jetzt kein Grund zum freuen wären....außer man ist ein Ultra Fan.
Die Light Novel läuft ja trotzdem weiter und ist auch ausserhalb Japans recht erfolgreich nur weil es kein neuen Anime gibt ist SAO ja nicht vergessen. Zumal die Spiele bisher Storymäßig auch eher lose auf der Anime/LN Story aufbauen.
Ich würde aber auch sagen das es hier kein SAO ist dafür passt der Artstyle nicht. Und hoffen würde ich es persönlich ebenfalls nicht. So sehr ich den Anime/LN mag aber die Spiele wurden einfach von Game zu Game immer schlechter. Das letzte hab ich nichtmal mehr durchgespielt.