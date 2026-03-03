Noch in dieser Woche gibt es Einblicke zum neuen „Mega Man“-Abenteuer – und mehr

Capcom hat eine neue Ausgabe des „Capcom Spotlight“ für den 5. März um 23 Uhr deutscher Zeit angekündigt. Das inzwischen etablierte Format knüpft direkt an die Veröffentlichung von Resident Evil Requiem an. Neuer Fokus jetzt: Pragmata.

Nach mehreren Verschiebungen steht das Sci-Fi-Abenteuer um Hugh und Android Diana vor seiner Veröffentlichung am 24. April für Konsolen und PCs. Beim „Capcom Spotlight“ wird es neue Einblicke geben. Aber es wäre nur ein Pragmata-Showcase, wenn es nicht noch mehr gäbe.

Als weitere Spiele für die Show hat Capcom Mega Man: Dual Override, Mega Man Star Force Legacy Collection, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection und Street Fighter 6 angekündigt. Ob es auch Neuankündigungen gibt, ist unklar.

Mit Spannung erwartet werden dürften die neuen Einblicke zum unerwartet bei The Game Awards 2025 angekündigten, neuen „Mega Man“-Abenteuer. Mega Man: Dual Override ist 2027 für eine Veröffentlichung auf PS4, PS5, für die Switch-Familie sowie Xbox und PCs geplant.

Hier seid ihr live dabei:

