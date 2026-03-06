Überzeugt euch jetzt von den Neuerungen im Remake zum Horror-Klassiker Fatal Frame II

Koei Tecmo hat eine neue, spielbare Demo zu Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake veröffentlicht. Mit der Demo könnt ihr das Remake von Entwickler Team Ninja auf Herz und Nieren testen, bevor am 12. März die Vollversion erscheint.

Die Demo ist für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series und PC-Steam verfügbar. Nach Abschluss der Demo können Spielende ihre Speicherdaten später in die Vollversion, zu der es auch eine Handelsversion* gibt, übertragen. Ihr folgt in der Demo den Zwillingsschwestern Mio und Mayu Amakura, die sich ins Dorf Minakami wagen.

„Dort rüsten sie sich mit der frisch verbesserten Camera Obscura aus, während sie schreckenerregende Begegnungen mit den Nachtmahren überstehen müssen. Fans können, während sie in die verbesserte Grafik und Ton eintauchen, einige der neu implementierten Funktionen ausprobieren“, heißt es.

Die Vollversion wird übrigens neben japanischer und englischer Sprachausgabe unter anderem deutsche Texte bieten. Koei Tecmo verspricht eine „eine komplette Überarbeitung des Originalspiels. Grafik und Ton wurden ebenso verbessert wie die zentralen Spielsysteme und die Steuerung“. Weiterhin können wir unsere Zwillingsschwester Mayu endlich an die Hand nehmen!

Bildmaterial: Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, Koei Tecmo, Team Ninja