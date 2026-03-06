Überzeugt euch jetzt von den Neuerungen im Remake zum Horror-Klassiker Fatal Frame II

Koei Tecmo hat eine neue, spielbare Demo zu Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake veröffentlicht. Mit der Demo könnt ihr das Remake von Entwickler Team Ninja auf Herz und Nieren testen, bevor am 12. März die Vollversion erscheint.
Die Demo ist für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series und PC-Steam verfügbar. Nach Abschluss der Demo können Spielende ihre Speicherdaten später in die Vollversion, zu der es auch eine Handelsversion* gibt, übertragen. Ihr folgt in der Demo den Zwillingsschwestern Mio und Mayu Amakura, die sich ins Dorf Minakami wagen.
„Dort rüsten sie sich mit der frisch verbesserten Camera Obscura aus, während sie schreckenerregende Begegnungen mit den Nachtmahren überstehen müssen. Fans können, während sie in die verbesserte Grafik und Ton eintauchen, einige der neu implementierten Funktionen ausprobieren“, heißt es.
Die Vollversion wird übrigens neben japanischer und englischer Sprachausgabe unter anderem deutsche Texte bieten. Koei Tecmo verspricht eine „eine komplette Überarbeitung des Originalspiels. Grafik und Ton wurden ebenso verbessert wie die zentralen Spielsysteme und die Steuerung“. Weiterhin können wir unsere Zwillingsschwester Mayu endlich an die Hand nehmen!
Bildmaterial: Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, Koei Tecmo, Team Ninja
Nichts Wildes, es wurden nur Kosmetische Veränderungen gemacht. Ein 15 Jähriges Mädchen trägt im Remake keinen Ausschnitt.
https://www.reddit.com/media?url=http…xpubuw4rf1.jpeg
Oh...
Dann kann ich ja meine Heugabel wieder einpacken.
Zensur
Ich lacht mich schlapp.
WILLST DU MIR ETWA SAGEN, FATAL FRAME IST WOKE GEWORDEN?????
Ah, mach dir mal darum keinen Kopf. Die meisten, die sich darüber ernsthaft aufregen und das Spiel deswegen "boykottieren", hätten das Spiel eh niemals im Leben gespielt.
Ich grätsch hier mal rein als der "Akschually" Dude.
Bei dem Reddit Post von Joker wurde die Wii Version und das Remake als Vergleich angebracht. Ich war auch erst mit der Heugabel dabei aber dann saß ich da und dachte mir moment mal....das hast du so doch gar nicht in Erinnerung xD
Es stimmt das die beiden Schwestern etwas mehr Haut gezeigt haben, aber in der Wii Version wurde das alter der beiden auch hochgeschraubt. Im Original waren beide so um die 15 oder so und in der Wii Version 17-18.
Im Original haben beide auch kein Ausschnitt gehabt also nimmt sich das Remake die PS2 Version als Vorbild. Von daher alles tutti.
Das Gameplay und die Technik wie die gute Psycake schon angehauen hat steht aufm anderen Blatt leider.
Wird vielleicht nen starker Sale kauf in ein paar Jahren weil in meinem Ranking Fatal Frame 2 mit Fatal Frame 5 die Hand geben als die schlechtesten Titel in dem Franchise.
Alles andere wäre Folter an die Spieler gewesen. Dieser grauenhafte englische Dub ist furchtbar. Also beide Daumen nach oben, dass man den Leuten wieder Optionen gibt. Aber ich könnte mir das keine 10 Minuten antun. Aber wer den Dub mag, glaube, hier wird jeder Glücklich.
Ich hab die Demo selbst noch nicht geladen aber ich glaube Cosmetic-Zensuren gehört noch zu den geringeren Problemen des Spiels. Sowohl ästhetisch, technisch als auch von der Steuerung her soll da vieles nicht so optimal sein. Das Remake soll wohl auch einen grässlichen Grain-Filter haben der dann auf Switch 2 auch noch so schlecht ausschaut, dass man kaum was erkennt. Das soll auf leistungsfähigeren Systemen wohl nicht so prägnant sein. Die Switch 2 Version soll zudem die 30 FPS nicht wirklich halten können.
Ich muss die Demo (PS5) selbst mal laden und mir ein Bild machen. Stand jetzt aber habe ich das Spiel mal vorsichtshalber storniert. Da es kein Limited-Release ist, eilt es sowieso nicht und ich war sowieso nicht sicher, ob ich es zum Release hole.