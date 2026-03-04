Drei Retro-Mario-Titel feiern zum MAR10-Day ihr Comeback bei Nintendo Classics

Am 10. März ist wieder Mario-Day (bzw. Mar10-Day) – große Neuankündigungen rund um den Klempner bleiben zwar weiterhin rar, doch immerhin gibt es frischen Zuwachs bei den Nintendo Classics. Nintendo ergänzt das Line-up um Mario vs. Donkey Kong für Game Boy Advance sowie Mario’s Tennis und Mario Clash für den Virtual Boy.

In Mario vs. Donkey Kong nimmt Mario die Verfolgung seines alten Rivalen auf und kombiniert klassische Jump-’n’-Run-Elemente mit Knobelpassagen. Mario’s Tennis bringt temporeiche Matches im Einzel- oder Doppelmodus auf den Platz. Mario Clash wiederum schickt Mario in ein actionreiches 3D-„Turmabenteuer“ voller Gegner und Hindernisse.

Für alle neuen Titel wird eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket vorausgesetzt. Für die Virtual Boy Spiele wird außerdem das physische Virtual Boy Zubehör bzw. die Karton-Ausführung für die Switch benötigt.

Auch Pokémon bekommt Zuwachs

Bei der jüngsten Pokémon Presents wurde bestätigt, dass Pokémon XD: Der Dunkle Sturm im März für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket erscheint. Ein genaues Datum steht zwar noch aus, doch fest steht: Noch in diesem Monat geht es los. Zum Mario-Day hätte sich manch einer vielleicht auch Super Mario Sunshine gewünscht, das ebenfalls schon für das Line-Up angekündigt wurde. Hier ist jedoch wohl noch Geduld gefragt.

Einen neuen Trailer zu den Titeln könnt ihr euch ebenfalls ansehen.

Der Trailer:

