Nintendo verliert im Mai ein Konsolen-exklusives Spiel an Xbox- und PlayStation-Farmer

Was lange spekuliert wurde, ist nun offiziell: Story of Seasons: Grand Bazaar erscheint am 28. Mai auch für PlayStation 5 und Xbox Series. Die PS5-Version wird weltweit zudem sowohl digital als auch physisch erhältlich sein. Story of Seasons: Grand Bazaar wurde ursprünglich am 27. August letztes Jahr für Switch 2, Switch und PC über Steam veröffentlicht.

Preise und Editionen

Die Standard-Edition soll 49,99 Euro kostet. Die Digital Deluxe Edition liegt bei 59,99 Euro und enthält zusätzliche kosmetische Inhalte. Die Super Digital Deluxe Edition kostet 69,99 Euro und bringt zusätzlich einen digitalen Soundtrack sowie ein Artbook mit.

Bei „Grand Bazaar“ handelt es sich um ein Remake des ursprünglich als Bokujō Monogatari: Yōkoso! Kaze no Bazaar e veröffentlichten Titels, hierzulande bekannt als Harvest Moon DS: Grand Bazaar.

Das Original wie die Neuauflage stellen dabei das erste Mal nicht mehr zwangsläufig die Feldarbeit in den Mittelpunkt, sondern den wöchentlichen Basar, der dem Spiel auch seinen Namen verleiht. Die Aufgabe besteht darin, bis zum Ende der Woche alle erwirtschafteten Produkte am Start zu haben und die Kasse ordentlich klingeln zu lassen. Wenn ihr wissen wollt, wie sich das Spiel schlägt, schaut gern in unseren Testbericht.

Der neue Trailer:

