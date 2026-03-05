Der erste Charakter-Fokus zu Dissidia Duellum gehört Prompto aus Final Fantasy XV

Das war vor einigen Monaten eine ziemlich überraschende Ankündigung von Square Enix: Mit Dissidia Duellum spendiert man der beliebten Dissidia-Reihe einen neuen Ableger. Der Ankündigung im Oktober schloss sogleich eine erste Closed-Beta an. Seit einigen Tagen wissen wir nun, dass „Duellum“ im März an den Start geht.

Die Marketing-Kampagne zu japanischen Videospielen widmet sich gerne in aller Ausführlichkeit den in Spielen enthaltenen Charakteren und so ist es auch im Falle von Dissidia Duellum. Da gibt’s einiges zu tun, deshalb legt Square Enix jetzt los.

Bei Youtube veröffentlichte man im Tagesrhythmus drei erste Charakter-Trailer zu Prompto Argentum aus Final Fantasy XV, Gaia aus Final Fantasy XIV und Lightning aus Final Fantasy XIII. In diesem Rhythmus wird es jetzt wahrscheinlich weitergehen, denn schon jetzt sind viele weitere Charaktere für den Start des Spiels vorgesehen.

Lightning wird von Maaya Sakamoto gesprochen, welche diese Aufgabe auch im Original übernahm. Gaia wird von Yuna Kamakura synchronisiert und Prompto von Tetsuya Kakihara – auch hier handelt es sich um die SprecherInnen aus den Originalspielen.

Die Videos zeigen auch neues Gameplay und einige der Spezialfähigkeiten der Charaktere. Diesen Fähigkeiten kommt eine besondere, visuelle Bedeutung zu. Wir sehen erneut die Kärtchen mit Artworks, die für Fähigkeiten stehen. Die Illustrationen stammen von berühmten Künstlern wie Yoshitaka Amano oder Toshitaka Matsuda. Mehr über Dissidia Duellum erfahrt ihr in unserem Artikel-Archiv.

Prompto Argentum:

Gaia:

Lightning:

Bildmaterial: Dissidia Duellum Final Fantasy, Square Enix, NHN PlayArt