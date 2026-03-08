Anderer Nutzer, neuer Preis: PlayStation Store testet offenbar dynamische Preise für Spiele

Eigentlich kennt man es vor allem von Hotel- oder Flugbuchungen: Der Preis eines Angebots kann je nach Nutzer unterschiedlich ausfallen. Genau ein solches Modell scheint nun auch im PlayStation Store getestet zu werden.

Berichten zufolge experimentiert Sony aktuell mit sogenanntem „Dynamic Pricing“. Dabei kann der Preis eines Produkts je nach Nutzer variieren – etwa abhängig von Kaufverhalten, Region oder anderen Faktoren. Beobachtet wurden diese Tests in zahlreichen Regionen weltweit.

Tests mit vielen Spielen

Entdeckt wurden die Experimente von der Preis-Tracking-Seite PS Prices, die ungewöhnliche Daten in der API des PlayStation Stores analysiert hat. Demnach wurden 139 verschiedene Spiele in insgesamt 68 Regionen Teil eines A/B-Tests. Die USA und Japan sollen nicht zu diesen Regionen gehören. In Europa sollen hingegen viele Regionen betroffen sein, darunter eventuell auch Deutschland.

Die Preisunterschiede lagen laut Analyse zwischen 5,3 Prozent und 17,9 Prozent. Interessant: In den bisher beobachteten Fällen handelte es sich ausschließlich um Preisreduzierungen, nicht um höhere Preise.

Auch große Titel sollen Teil der Tests gewesen sein, darunter God of War Ragnarök und The Last of Us Part II.

Personalisierte Rabatte statt klassischer Sales?

Neben unterschiedlichen Grundpreisen testet Sony offenbar auch personalisierte Rabatte. Ein Beispiel: Beim Koop-Shooter Helldivers 2 sahen einige Nutzer einen Rabatt von 25 Prozent, während andere 56 Prozent Preisnachlass angezeigt bekamen. Bisher hat sich Sony zu diesen Punkten nicht geäußert.

Solche Modelle sind in anderen Branchen längst üblich. Die Idee dahinter: Wer vielleicht sonst nichts kaufen würde, lässt sich durch einen individuell günstigeren Preis eher überzeugen.

Trotzdem sorgt das Thema bei vielen SpielerInnen für Skepsis. Zwar führten die bisherigen Tests nur zu niedrigeren Preisen, doch einige befürchten, dass solche Systeme künftig auch genutzt werden könnten, um bestimmten Nutzern höhere Preise anzuzeigen.

Erst vor kurzem führte der PlayStation Store zudem ein weiteres Feature ein: Nutzer können nun sehen, wie hoch der Startpreis eines Spiels war. Was ist eure Meinung zum Thema „Dynamic Pricing”?

via Polygon, Bildmaterial: Sony PlayStation