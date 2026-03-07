Gute Grafik ist nicht gleich Realismus: Pokémon-Fans in Japan diskutieren die Grafik-Debatte

Zum Pokémon Day gab es endlich einen genaueren Blick auf die zehnte Generation: Pokémon Wind und Wellen. Der erste Trailer zeigte neben der neuen Regionen auch das Starter-Trio Braubel, Pomfifi und Gekkua.

Ein großes Diskussionsthema war dabei erneut die Grafik. Nach der teils scharf kritisierten Präsentation der Vorgänger entbrannte auf Social Media schnell eine neue Debatte darüber, wie sich die Reihe technisch und stilistisch weiterentwickeln sollte.

Während viele SpielerInnen im Westen seit Jahren deutlich höhere Produktionswerte fordern, sehen das einige Fans – besonders in Japan – deutlich entspannter. Dazu bietet Automaton Media einige interessante Perspektiven, die wir hier aufgreifen wollen.

Die Grafik erfüllt ihren Zweck

In der japanischen Twitter Community wird die Kritik an der Grafik teilweise sogar kritisch hinterfragt. Ein neuer Beitrag ging nun viral und argumentierte, dass Pokémon gar keine fotorealistischen Visuals brauche.

Ein User schrieb: „Die Grafik drückt genau das aus, was beabsichtigt ist, und ist so, wie sie ist, völlig in Ordnung. Es würde seltsam wirken, wenn nur der Hintergrund realistisch gestaltet wäre, und der Versuch, die Pokémon realistisch zu gestalten, um sie an den Hintergrund anzupassen, würde dem zuwiderlaufen, was die Entwickler ursprünglich ausdrücken wollten.“

Ein anderer Nutzer ergänzte: „Es gibt viele Menschen, die gute Grafik mit Realismus verwechseln.“ Die Argumentation dahinter: Pokémon sei bewusst im Anime-Stil gehalten und müsse sich nicht an realistischeren AAA-Produktionen orientieren. Viel wichtiger sei eine klare visuelle Identität, die zur Welt und zu den Kreaturen passt.

Anime-Stil oder Realismus?

Ein weiterer Punkt in der Diskussion betrifft den Spagat zwischen unterschiedlichen Erwartungen der Spielerschaft. Einige Fans vermuten, dass Entwickler Game Freak versucht, eine Balance zwischen japanischen und westlichen Spielern zu finden. „[Die Veränderung der Grafik] ist die Kehrseite der Expansion ins Ausland. Japanische Spieler lieben den Anime-Stil, während Spieler im Ausland Realismus bevorzugen.“

Andere Stimmen sehen den Grund für mögliche Änderungen allerdings nicht unbedingt in westlichen Erwartungen. Einige Fans argumentieren, dass Pokémon auch außerhalb Japans schon seit den Anfängen enorm erfolgreich gewesen sei und es daher keinen wirklichen Anlass gebe, „dem Westen zu gefallen“. Stattdessen vermuten sie, dass Game Freak vor allem aktuellen Trends der Spielebranche folgen wolle – etwa offenen Spielwelten und einer stärker auf Immersion ausgelegten Präsentation.

Pokémon Wind und Welle sollen 2027 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Nach der Ankündigung zeigten sich viele Fans tatsächlich eher positiv, was den gesamten grafischen Eindruck angeht. Was ist eure Meinung dazu? Welchen Stil sollte Pokémon eurer Meinung nach verfolgen: mehr Realismus oder eine andere Richtung?

