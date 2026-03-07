Gute Grafik ist nicht gleich Realismus: Pokémon-Fans in Japan diskutieren die Grafik-Debatte

Zum Pokémon Day gab es endlich einen genaueren Blick auf die zehnte Generation: Pokémon Wind und Wellen. Der erste Trailer zeigte neben der neuen Regionen auch das Starter-Trio Braubel, Pomfifi und Gekkua.
Ein großes Diskussionsthema war dabei erneut die Grafik. Nach der teils scharf kritisierten Präsentation der Vorgänger entbrannte auf Social Media schnell eine neue Debatte darüber, wie sich die Reihe technisch und stilistisch weiterentwickeln sollte.
Während viele SpielerInnen im Westen seit Jahren deutlich höhere Produktionswerte fordern, sehen das einige Fans – besonders in Japan – deutlich entspannter. Dazu bietet Automaton Media einige interessante Perspektiven, die wir hier aufgreifen wollen.
Die Grafik erfüllt ihren Zweck
In der japanischen Twitter Community wird die Kritik an der Grafik teilweise sogar kritisch hinterfragt. Ein neuer Beitrag ging nun viral und argumentierte, dass Pokémon gar keine fotorealistischen Visuals brauche.
Ein User schrieb: „Die Grafik drückt genau das aus, was beabsichtigt ist, und ist so, wie sie ist, völlig in Ordnung. Es würde seltsam wirken, wenn nur der Hintergrund realistisch gestaltet wäre, und der Versuch, die Pokémon realistisch zu gestalten, um sie an den Hintergrund anzupassen, würde dem zuwiderlaufen, was die Entwickler ursprünglich ausdrücken wollten.“
Ein anderer Nutzer ergänzte: „Es gibt viele Menschen, die gute Grafik mit Realismus verwechseln.“ Die Argumentation dahinter: Pokémon sei bewusst im Anime-Stil gehalten und müsse sich nicht an realistischeren AAA-Produktionen orientieren. Viel wichtiger sei eine klare visuelle Identität, die zur Welt und zu den Kreaturen passt.
Anime-Stil oder Realismus?
Ein weiterer Punkt in der Diskussion betrifft den Spagat zwischen unterschiedlichen Erwartungen der Spielerschaft. Einige Fans vermuten, dass Entwickler Game Freak versucht, eine Balance zwischen japanischen und westlichen Spielern zu finden. „[Die Veränderung der Grafik] ist die Kehrseite der Expansion ins Ausland. Japanische Spieler lieben den Anime-Stil, während Spieler im Ausland Realismus bevorzugen.“
Andere Stimmen sehen den Grund für mögliche Änderungen allerdings nicht unbedingt in westlichen Erwartungen. Einige Fans argumentieren, dass Pokémon auch außerhalb Japans schon seit den Anfängen enorm erfolgreich gewesen sei und es daher keinen wirklichen Anlass gebe, „dem Westen zu gefallen“. Stattdessen vermuten sie, dass Game Freak vor allem aktuellen Trends der Spielebranche folgen wolle – etwa offenen Spielwelten und einer stärker auf Immersion ausgelegten Präsentation.
Pokémon Wind und Welle sollen 2027 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Nach der Ankündigung zeigten sich viele Fans tatsächlich eher positiv, was den gesamten grafischen Eindruck angeht. Was ist eure Meinung dazu? Welchen Stil sollte Pokémon eurer Meinung nach verfolgen: mehr Realismus oder eine andere Richtung?
Welche Hinweise Fans bereits über die Spielwelt gefunden haben, erfahrt ihr übrigens in diesem Artikel.
via Automaton Media, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo
8 Kommentare
Kann man durchaus so sehen, dass 15 Jahre alte Grafik und Technik "gut genug" ist. Habe ich auch wenig Probleme mit, bin selbst auch genug auf Mobile unterwegs. Gute Spiele brauchen nicht immer die modernste Grafik.
Dann will ich aber kein Gejammer hören, wenn man in China am Ende die Unreal Engine 5 beherrscht und damit jedes Jahr der zweitgrößten Spielemarke der Welt etwas mehr den Rang abläuft. Dieses Jahr haben wir mit Aniimo, Palworld und Nexus Anima direkt drei Marken, die Pokémon angreifen. Palworld ist in 2 Jahren zu einer weltweit erfolgreichen Marke aufgestiegen, eine zweite Marke kann das durchaus auch packen. Auf Dauer kann dann auch ein Titel dabei sein, der Pokémon übertrifft. Palworld ist schon knapp davor, trotz der zahlreichen Fehler.
Rollt den Futon aus, macht es euch gemütlich und kuschelig, wehrt euch gegen Kritik, aber beschwert euch dann nicht, wenn andere sich weiterentwickeln. Eure gemütliche Kule wird irgendwann durchgelegen sein, während andere das Boxspringbett weiterentwickeln.
Die platten PS2 Fassaden in ZA waren schon hart. Es gab aber auch da an anderen Stellen echt schöne Details. An den Artists lags mal nicht.
Ich persönlich brauche definitiv keine realistische Grafik, aber eine schöne Beleuchtung und vielleicht dann doch über PS2 wäre nett 😆
Kommt eher aufs Genre an. Es gibt halt Genre die nur durch graphische Upgrades bestehen bleiben. In einem JRPG hat realistische Graphik nichts zu suchen.
Also ich bin dem Fotorealismus mittlerweile echt müde.
Ich persönlich bin zwar froh dass das Spiel Optisch gesehen keine Katastrophe geworden ist (Wobei GameFreak auch gezeigt hat das die Gameplay, Gamedegsin und Story(Präsentation) Oftmals hinterherhinken), aber Leute. Wir haben 2026, das Größte Franchise der Welt was mehr Geld macht als Star Wars und Marvel Zusammen, was auf der Selben Konsole erscheint wo beide Zelda Open World Games, Mario Oddysey, Smash Bros etc rausgekommen sind und es kommt auf einer Konsole Raus die man mit einer Xbox Series S vergleichen kann und es ist zwar jetzt Switch 1 Niveau, aber es ist immer noch nicht an dem Punkt wo es eigentlich sein müsste.
Wir haben wahrscheinlich kein Voice-Acting, Wahrscheinlich können wir mal wieder keine Häuser betreten, mal wieder werden nicht alle Pokemon im Spiel sein, die Story wird mal wieder das selbe sein so wie ich GameFreak kenne und das Gameplay ist einfach Pokemon Rot und Blau all over Again nur in ner 3D Open World.
Monster Hunter Stories 3 und das neue Digimon Game sind stand jetzt als Gesamtpaket einfach Besser, und auch wenn ich zwar erstmals seit X/Y wieder ein wenig Interesse an einem neuen Pokemon Spiel habe, sehe ich es kommen das GameFreak es mal wieder an die Wand Fährt und trotzdem es schafft sich 30 Mio Mal zu verkaufen weil es ist Pokemon, es verkauft sich eh.
Da muss wirklich mehr kommen damit ich sagen kann, Ja das wird endlich ein gutes Pokemon Spiel werden.