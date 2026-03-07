Gefeiertes Adventure der Xbox Game Studios erscheint noch im März für Switch 2 und PS5

South of Midnight hat vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient hat. Das Action-Adventure der „We Happy Few“-Macher von Compulsion Games erschien im April 2025 exklusiv für Xbox Series und Windows.

Nach guten Kritiken gab es im Dezember die vielsagende Auszeichnung bei The Game Awards: South of Midnight krönte sich als Sieger der Kategorie Games for Impact und setzte sich dabei unter anderem gegen Lost Records: Bloom & Rage sowie Wanderstop und Despelote durch.

Die gar nicht mehr so neue, aber (zumindest jetzt noch) aktuelle Xbox-Strategie in Richtung „Multiplatform“ bringt das Spiel jetzt zu einem größeren Publikum. Nach der Ankündigung im Dezember datierten die Xbox Game Studios die Veröffentlichung von South of Midnight für PS5 und Nintendo Switch 2 jetzt auf den 31. März 2026.

„In der Rolle von Hazel erlebst du die Mythen und begegnest Kreaturen der Folklore der Südstaaten in einer makabren und fantastischen Welt. Als ein Unheil Hazels Heimatstadt ereilt, soll sie zu einer Weberin werden: einer Magierin, die sowohl Knochen als auch Geist heilt“, so die offizielle Einführung.

Und weiter: „Mit diesen neuen Fähigkeiten muss sich Hazel gefährlichen Kreaturen stellen und sie besiegen, die Vergangenheit ihrer eigenen Familie entschlüsseln und – wenn sie denn so viel Glück hat – einen Ort finden, der sich wie ein Zuhause anfühlt.“

via Compulsion Games (2), Bildmaterial: South of Midnight, Compulsion Games