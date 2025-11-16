Das war … Kalenderwoche 46/2025

Sony mit einer neuen State of Play und Valve mit der Steam Machine dominierten in dieser Woche unsere Schlagzeilen. Daneben gab aber auch die Liste mit weiteren Neuankündigungen der Woche einiges her. Zum Schluss findet ihr dann noch ein Review, zwei Previews und Geschenkideen für Weihnachten. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Sony hat in dieser Woche eine neue State of Play abgehalten. Das Spezielle: Die Ausstrahlung war an das japanische Publikum gerichtet mit einem entsprechenden Fokus. So nutzte man die Gelegenheit, um die erste große Erweiterung zu Elden Ring Nightreign (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) anzukündigen. Von Square Enix gab es eine längere Demo zu Octopath Traveler 0 (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) sowie einen Trailer zu Dragon Quest VII Reimagined (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC). Alles Weitere findet ihr in unserem Übersichts-Artikel.

Valve hat spannende Pläne für das nächste Jahr enthüllt. Neben VR-Headset und Controller stach insbesondere die Steam Machine hervor. Der Konsolen-ähnliche PC soll in etwa mit der PlayStation 5 mithalten können. Einen Preis nannte man allerdings noch nicht.

Zu reden gaben auch einige der Neuankündigungen der Woche. Das MMORPG Horizon Steel Frontiers (PC, Mobil) verzichtet dabei ebenso auf eine Konsolenumsetzung wie der Multiplayer-Arena-Shooter Ratchet & Clank: Ranger Rumble (Mobil). Sony geht mit bekannten Marken somit neue Wege. Farming-Fans dürfen zudem einen Blick auf Fourleaf Fields (PC) werfen und das nächste Multiplayer-Monster-Sammel-RPG hört auf den Namen KinForge (PC). Auch Anhängerinnen und Anhänger des Otome-Genres durften sich zwei neue Einträge machen mit Birushana: Winds of Fate (Switch) (Link) und OVER REQUIEMZ (Switch) (Link), welche für den Westen angekündigt wurden.

Nun folgt ein kleiner Block mit Nintendo-News. Für Aufsehen gesorgt hat der erste Trailer zum Der Super Mario Galaxy Film mit Bowser Jr. und Rosalina. Zu Metroid Prime 4: Beyond (Switch, Switch 2) steht nun die heiße PR-Phase an mit Übersichtstrailer und Presse-Gameplay. Richtig Gas gibt man auch mit Pokémon Pokopia (Switch 2), hier hatte man einen längeren Trailer und das Veröffentlichungsdatum im Angebot. Auch der PokéPark Kanto erhielt ein neues Video spendiert. Im Rahmen des PlayStation India Hero Project entsteht Suri: The Seventh Note (PS5, PC), welches musikalisch daherkommt. Im Februar erwartet uns Death Match Love Comedy! (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), die Veröffentlichung erfolgt sogar physisch.

Mit einem ersten Charaktervideo wurde uns Lou MagMell aus Code Vein II (PS5, Xbox Series, PC) vorgestellt. Im Eröffnungsfilm zeigte sich Calamity Angels: Special Delivery (PS4, PS5, Switch), ein Lieferabenteuer der besonderen Sorte. Neue Einblicke in Solo Leveling: KARMA (PC, Mobil) zeigen, wie es mit der bekannten Marke weitergeht. Die Anpassungsmöglichkeiten standen bei Petit Planet (PC, Mobil) von miHoYo im Fokus. Im Januar eröffnet mit Tailside (PC) ein gemütliches Café. Noch im November erscheint Version 2.4 von Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series, PC, Mobil), wir haben die kommenden Inhalte für euch zusammengefasst.

Im einzigen Review der Woche haben wir von JPGAMES uns Tales of Xillia Remastered (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) angesehen. Die Neuauflage ist dabei gelungen und bietet viele Quality-of-Life-Updates. Inhaltlich hat sich hingegen nichts geändert.

Weitere zwei Spiele konnten wir zudem anspielen. Anfang Dezember endet endlich die jahrelange Wartezeit auf Metroid Prime 4: Beyond (Switch, Switch 2). Unsere ersten Eindrücke lassen nun hoffen, dass das vertraute Spielprinzip ein Hit werden könnte. Ergänzend gibt es spannende neue Mechaniken. Noch schwierig einzuschätzen war hingegen Where Winds Meet (PS5, PC). Zwar lädt die Welt zur Erkundung ein, jedoch fehlt noch der rote Faden.

Auch in diesem Jahr haben wir wieder einen Geschenke-Guide für Gamer zusammengestellt. Möchtet ihr euch selbst oder jemand anderes zu Weihnachten beschenken, könnt ihr euch somit inspirieren lassen. Viel Spaß beim Stöbern!