Der neue deutschsprachige Trailer zu „Der Super Mario Galaxy Film“ zeigt Rosalina und Bowser Jr.

Nintendo hat heute wie versprochen einen neuen Trailer zu Der Super Mario Galaxy Film veröffentlicht. Schaut euch das neue Video unten an! Mit dem neuen Film, der im April 2026 weltweit in die Kinos kommt, will Nintendo an den Mega-Erfolg des ersten Super Mario Bros. Films anknüpfen. Update: Jetzt gibt es auch eine deutschsprachige Tonspur.

Der zweite Teil soll sich optisch und thematisch stärker an Super Mario Galaxy orientieren – inklusive neuer Welten und auch Rosalina, die viele Fans schon seit der Ankündigung erwarten. Im heutigen Trailer gab es einen ersten Blick auf Rosalina, die im Englischen von Brie Larson gesprochen wird!

Jack Black persönlich stellte den englischen Synchronsprecher des neuen Bösewichts Bowser Jr. vor: Benny Safdie. Als Rückkehrer stellt die Pressemeldung Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) und Kevin Michael Richardson (Kamek) vor.

Nun aber genug der Vorworte! Viel Spaß mit dem neuen Video und gebt gerne eure Meinung in den Kommentaren ab! Trifft der erste Trailer euren Humor und welche vielleicht versteckten Anspielungen entdeckt ihr?

Die deutsche Version:

Der neue englische Trailer:

Bildmaterial: Nintendo