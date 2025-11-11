Der neue Trailer zu PokéPark Kanto zeigt uns Pokémon, wie wir sie noch nie gesehen haben

Schon 2023 (!) hat The Pokémon Company hat die Gründung von PokéPark Kanto LLC verkündet. Das Unternehmen sollte in Zusammenarbeit mit Yomiuri Shinbun im Freizeitpark Yomiuri Land entsprechende Pokémon-Attraktionen aufbauen.

Im Juli gab es dann die ersten Details zum spannenden Projekt, allerdings ohne ganz konkrete Einblicke aus dem Park selbst. Das ändert The Pokémon Company auch heute leider nicht. Das neue, animierte Video gibt aber einen guten Eindruck davon, was BesucherInnen im Park erwartet.

Von Dächern hüpfende Pokémon und ein aus der Erde springendes Onix dürften wohl nicht dazugehören. Die zahlreichen Unterhaltungs- und Fotomöglichkeiten, die im Video angedeutet werden, dürften wir aber auch im fertigen Park vorfinden.

PokéPark Kanto wird eine „dauerhafte Pokémon-Attraktion im Freien“ – eben ein PokéPark. Der Park entsteht auf etwa 26.000 Quadratmetern in Japans Freizeitpark Yomiuri Land. Wie wir heute auch erfahren, wird der Park am 5. Februar 2026 offiziell eröffnet.

Tickerverkauf beginnt bald

Der Ticketverkauf beginnt am 21. November und wie in Japan bei großem Interesse üblich, gibt es ein Losverfahren. Tickets gibt es mit unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten. So bietet der „Ace Trainer’s Pass“ beispielsweise Eintritt in den Sedge Town und den Pokémon Forest, reserviert euch einen Sitzplatz in der Sedge Gym Show und bietet vorrangigen Zugang zu Attraktiven und Merchandise sowie spezielle Meet & Greets. Ein einfacher „Trainer’s Pass“ ermöglicht immerhin unbegrenzten Zugang zu Sedge Town und dem Pokémon Forest.

Junichi Masuda erklärte im Sommer, man wolle einen Ort erschaffen, an dem Menschen und Pokémon zusammen Spaß haben können. Eine Welt, in der Pokémon wirklich existieren. Der Park ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Pokémon findet man im Pokémon-Wald, während Sedge Town für Attraktionen und sicherlich auch für die Trainer-Verpflegung zuständig ist.

via GoNintendo, Serebii, Bildmaterial: PokéPark Kanto, The Pokémon Company