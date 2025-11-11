Code Vein II stellt euch im ersten Charakter-Trailer die Wiedergängerin Lou MagMell vor

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Code Vein II veröffentlicht, der den Charakter Lou MagMell in den Mittelpunkt stellt. Sie gehört zur sogenannten Superbia-Familie und ist eine Wiedergängerin, die im Jahr 2131 geboren wurde.

Lou MagMell ist durch Blut an die Hauptfigur gebunden. Sie hat den Jäger mit ihrem eigenen Herzen wiederbelebt und besitzt die Fähigkeit, durch die Zeit zu reisen. Das soll auch spielerisch eine wichtige Komponente werden und nicht zuletzt dabei helfen, die Welt vor dem Untergang zu bewahren.

Lou MagMell ist die erste von vermutlich weiteren Charaktere, die uns demnächst mit Videos vorgestellt werden. Spielende können enge Verbindungen zu anderen Wiedergängern aufbauen, die sie auf ihrer Reise begleiten. Mit dem dynamischen Partner-System kämpfen sie Seite an Seite gegen gefährliche Gegner und gewaltige Bosse. Mit Blut, das ihr Gegnern entzieht, könnt ihr mächtige Fähigkeiten aktivieren.

Ob es am 30. Januar 2026 die physische Standardedition für PS5 bei Amazon* oder die 179,99 Euro teure Collector’s Edition aus dem Bandai Namco Store ist, darf jeder selbst entscheiden. Verschiedene digitale Optionen stellt der Trailer am Ende vor.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Code Vein II, Bandai Namco