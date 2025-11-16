Neues Monster-Sammel-RPG vereint große Ideen mit vertrauten Gameplay-Elementen

„Spiele können mehr als nur unterhalten, sie können verbinden, inspirieren und reparieren. KinForge baut auf dieser Idee auf“. Für die Ankündigung des neuen Multiplayer-Monster-Sammlers KinForge findet CEO Oksana Kubushyna von Seeker Entertainment große Worte.

Noch ein bisschen griffiger? Das Action-RPG kombiniert Dungeon-Crawling im Diablo-Stil mit Roguelike-Gameplay, wie wir es aus Hades kennen und eben Monsterchen – Pokémon lässt grüßen. Bei Seeker Entertainment arbeiten Veteranen von Blizzard Entertainment, Maxis, Riot Games und Sony Online Entertainment.

Mit knuffigen Elementarmonstern die Welt retten

In KinForge entstehen die Sammelmonster aus der gebeutelten Natur selbst. Die Menschen haben die Mächte der Elemente unterworfen und zerstört. Die korrumpierten Monster treiben nun ihr Unwesen und es ist an den Auserwählten, die Welt zu heilen und wieder in Balance zu bringen. Keine Sorge: Die Elementargeister sind trotzdem niedliche Tierchen mit frechem Blick.

Der Kampf mit den Elementargeistern soll sich individuell je nach Umgebung oder Kampfpartner ändern. Weiterhin ist es möglich, Elementare zu fusionieren und ihre Fähigkeiten individuell durch niedrigere Geister anzupassen. Es soll „Millionen potenzieller Kombinationen“ geben, bei denen „die chaotischsten meistens die brillantesten sind“ – was das heißt, werden wir noch herausfinden müssen.

Endloser Spielspaß im Koop oder alleine

Das Spiel wird auf 10-stündigen Kampagnen basieren, die jeweils in kleinere Missionshäppchen aufgeteilt sind. Je nach Bossgegner wird die Kampagne andere Herausforderungen bereithalten. Obwohl jede Kampagne das Spiel neu startet, werden freigespielte Features mitgenommen und durch ständige Veränderung von Maps und Strategien soll der Spielspaß über viele Runden erhalten bleiben.

Der Trailer zur Ankündigung zeigt uns bereits ein wenig, wie das Ganze dann aussieht und welche Monster wir zu erwarten haben. Obwohl der Koop-Aspekt für bis zu drei SpielerInnen stark angepriesen wird, kann man auch alleine mit seinen Monster-Freunden die Welt erkunden. Zunächst soll KinForge auf PC via Steam erscheinen, eine Veröffentlichung auf Konsolen ist aber auch geplant. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung haben wir noch nicht.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: KinForge, Seeker Entertainment