Zenless Zone Zero erhält mit dem 2.4-Update Boolok, der mit Klemmbausteinen kämpft

Am Freitag wurde Version 2.4 „Am Rande des Abgrunds“ von Zenless Zone Zero ausführlich in einer Sondersendung vorgestellt. Die neue Version erscheint am 26. November, und nachdem wir vor ein paar Tagen bereits einen genaueren Blick auf die Entwicklerreaktion zu Fan-Kritik geworfen haben, bleibt es spannend zu sehen, welche dieser Punkte jetzt tatsächlich schon umgesetzt werden.

Nach den Ereignissen rund um den Zeitschwurhügel verlagert sich das Geschehen in die alte Abbaustätte der Mine, während sich das Miasma aus den Tiefen der Lemnian-Höhle zurückzieht. Gleichzeitig bekommen mehrere lang erwartete Figuren nun endlich ihre großen Auftritte: Ye Shunguang zeigt sich erstmals richtig, zusammen mit ihrem Qingming-Schwert, und alles deutet darauf hin, dass sie in Version 2.5 als nächste Void-Hunterin spielbar wird.

Auch ihr Bruder Ye Shiyuan spielt eine entscheidende Rolle – offenbar hat er sich den Exalirten unter Sarah angeschlossen. Und diese wiederum zieht im Hintergrund weiter ihre Fäden. Zusätzlich wird die Hasen-Thiren Zhao mehr Aufmerksamkeit bekommen und könnte ebenfalls in 2.5 an den Start gehen.

Neue S-Rang-Agents: Dialyn & Banyue

Gleich zwei S-Rang-Agents betreten diesmal die Bühne – beide von der Krampus Compliance Authority. Dialyn (Physisch/Durchbruch), die quirlige Agentin mit einem Hula-Hoop-Reifen (ja, wirklich), schlägt Gegner mit Portalen und eleganten Wirbeln zu Brei.

Banyue (Feuer/Spaltung), als männlicher S-Rang, wirkt dagegen stoisch und streng: ein intelligentes Konstrukt (wie Billy) mit Kampfsport-Fokus und der klaren Absicht, alles kurz und klein zu schlagen, was ihm im Weg steht.

Auch bei den Bangboos geht es kreativ weiter. Birkblick trägt eine gigantische Überwachungskamera auf dem Kopf, während Bild N. Boolok offenbar mit Bauklötzen kämpft – ja, Bauklötze. Dessen chinesischer Name nutzt übrigens dasselbe Schriftzeichen, das auch für die Transkription von LEGO zum Einsatz kommt. Dazu kommen die üblichen Banner-Wechsel: Dialyn eröffnet die erste Hälfte, während Hugo (Eis/Attacke) zurückkehrt, und in der zweiten Hälfte folgen Banyue und eine erneute Chance auf Ellen (Eis/Attacke).

Zur Veröffentlichung der neuen Version schenkt uns HoYoverse außerdem wieder Login-Belohnungen – zehn verschlüsselte Masterkassetten und zehn Boopons werden kommen.

Neue Events – und ein Date mit Ye Shunguang?

Auch eventseitig wird die Version ziemlich voll. Der Überstunden-Bangboo fordert uns erneut im Schach-Minispiel heraus, diesmal mit ein paar neuen Extras. Grace von Belobog Industries möchte mit uns einen Film über den großen Goldmecha drehen – und natürlich übernehmen wir sowohl die Hauptrolle als auch die Kamera.

Dazu dürfen wir mit Zhao neue Business-Ideen entwickeln (was vermutlich chaotischer wird, als es klingt). Und das vielleicht „interessanteste“ Event: Wir gehen mit Ye Shunguang auf Dates. Blumen kaufen, Kino besuchen – das Ganze wird sogar in einem Fotoalbum festgehalten. HoYoverse weiß ganz genau, wie man die Community beschäftigt.

Natürlich gibt es auch wieder zahlreiche Kampf-Herausforderungen und die Aktion rund um Vivians Badeanzug-Skin, der weiterhin über Pulls verdient werden kann.

Quality-of-Life und ein Interview zum Schluss

Im Bereich Quality-of-Life tut sich ebenfalls etwas: Das Management des Suibian-Tempels soll (mal wieder) übersichtlicher werden, Bangboos lassen sich einfacher sortieren und weitere kleine Verbesserungen sind in Arbeit.

Zum Abschluss der Präsentation gab es ein Interview mit einem Drehbuchautor von Zenless Zone Zero, der auf einige Story-Fragen aus der Community einging. Interessant war dabei vor allem die implizite Erkenntnis, dass es offenbar ein Autor sein muss, der Licht in das Story-Chaos bringt. Das spricht nicht gerade für die Verständlichkeit der bisherigen Erzählstruktur – vermutlich auch ein Grund, warum HoYoverse hier künftig stärker nachjustieren will.

Nicht vergessen: Mit dem Code „KRAMPUS“ könnt ihr bis zum 16. November kostenlos Polychrome abholen. Freut ihr euch auf Version 2.4? Interessieren euch die Story, die neuen Agents – oder habt ihr es eher auf die Dates mit Ye Shunguang abgesehen?

Der 2.4-Trailer:

Der Livestream:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo