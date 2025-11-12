Death Match Love Comedy! erscheint im Februar und es gibt noch mehr gute Nachrichten

Das darf man als eine überraschende Ankündigung bezeichnen! Beim PQube Asia Showcase 2024 enthüllte pQube Games eine Lokalisierung von Death Match Love Comedy! für Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox.

Das Spiel basiert auf dem japanischen Titel D.M.L.C.: Death Match Love Comedy, der ursprünglich für Mobilgeräte erschien. Die 2020 in Japan veröffentlichte Neuauflage für Konsolen und PCs wurde um zusätzliche Inhalte erweitert. Jetzt also die späte, aber willkommene Lokalisierung. PQube Games teilte nun den Termin dafür mit – und es gibt noch mehr gute Nachrichten.

So wird es zur Veröffentlichung im Westen am 19. Februar 2026 auch physische Versionen für PS5 und Nintendo Switch geben. Amazon listet die Switch-Fassung* und PS5-Version* sogar schon. Genre-Fans dürfen sich also auf den Februar freuen.

Entwickelt von den Schöpfern der beliebten Visual-Novel Raging Loop möchte das Spiel eine einzigartige Mischung aus romantischer Slapstick-Komödie, Highschool-Fantasy und okkulten Erlebnissen bieten. Das Spiel verfügt über mehrere Routen und Enden, die dank eines Szenario-Charts leicht navigiert werden können.

Im Zentrum der Geschichte steht Kei Yagi, ein Oberschüler, der plötzlich mit einem mysteriösen Fluch belegt wird: Er explodiert, sobald er ein Liebesgeständnis erhält. SpielerInnen müssen daher Geständnissen ausweichen, während sie versuchen, das Geheimnis des Fluchs zu lösen. Dabei treffen sie auf ein vielfältiges Ensemble an Charakteren, einschließlich Klassenkameraden, die sowohl Konflikte als auch Unterstützung bieten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Death Match Love Comedy!, PQube Games, Kemco