Sony kündigt State of Play Japan an, die von „Attack on Titan“-Stimme präsentiert wird

Sony hat heute eine neue State of Play angekündigt – und es könnte eine besondere Ausgabe für uns werden! Buchstäblich für uns, denn die neue Show widmet sich ganz speziell und ausdrücklich Spielen aus Japan und Asien.

40 Minuten lang soll es um Spiele aus Japan, Asien und „einige andere, aufregende Updates“ gehen. Die Show wird von Yuki Kaji präsentiert, der bekannt als der Sprecher von Eren Yeager aus Attack on Titan ist.

Es ist aktuell ziemlich schwierig einzuschätzen, welche Spiele bei der Show zu sehen sein werden. Immerhin ist es keine State of Play, deren Publikum Sony nur auf Japan beschränken möchte. Die State of Play wurde auch auf westlichen Social-Media-Kanälen angekündigt.

Wer jetzt auf große Namen wie „Final Fantasy“ oder „Kingdom Hearts“ hofft, sollte aber möglicherweise dennoch seine Erwartungen dämpfen. Spannend wird es aber sicherlich. Um 23 Uhr deutscher Zeit am morgigen Dienstag, den 11. November seid ihr live dabei. Eure Tipps?

Livestream mit englischen Untertiteln:

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment