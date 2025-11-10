Sony kündigt State of Play Japan an, die von „Attack on Titan“-Stimme präsentiert wird

Sony hat heute eine neue State of Play angekündigt – und es könnte eine besondere Ausgabe für uns werden! Buchstäblich für uns, denn die neue Show widmet sich ganz speziell und ausdrücklich Spielen aus Japan und Asien.
40 Minuten lang soll es um Spiele aus Japan, Asien und „einige andere, aufregende Updates“ gehen. Die Show wird von Yuki Kaji präsentiert, der bekannt als der Sprecher von Eren Yeager aus Attack on Titan ist.
Es ist aktuell ziemlich schwierig einzuschätzen, welche Spiele bei der Show zu sehen sein werden. Immerhin ist es keine State of Play, deren Publikum Sony nur auf Japan beschränken möchte. Die State of Play wurde auch auf westlichen Social-Media-Kanälen angekündigt.
Wer jetzt auf große Namen wie „Final Fantasy“ oder „Kingdom Hearts“ hofft, sollte aber möglicherweise dennoch seine Erwartungen dämpfen. Spannend wird es aber sicherlich. Um 23 Uhr deutscher Zeit am morgigen Dienstag, den 11. November seid ihr live dabei. Eure Tipps?
Livestream mit englischen Untertiteln:
Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
Ich bin gespannt, aber live werde ich nicht dabei sein, sondern am nächsten Tag nachholen.
Mit Final Fantasy rechne ich zwar irgendwie, würde mir aber etwas Neues zu Nier/Drakengard wünschen.
Also von mir aus können die ganzen großen wie Square und Capcom ruhig weg davon bleibe (heißt aber nicht das ich mich dann nicht freuen würde wenn plötzlich was zu FF oder Nier/Drakengard gezeigt werden würde). Für die haben wir bald die Gameawards. Hier würde ich jetzt lieber die unbekannteren sehen. Mal sehen, es mir anschauen werde ich auf jeden Fall.
Ja, Drakengard 4 /Remake 1-3 würde natürlich der Knüller sein, oder seitens Capcom endlich ein Breath of Fire Remake von 3 oder 4, um mit der IP endlich mal wieder Fuß zu fassen mit einem der 4 guten Teile, wo die Welt noch in Ordnung war, bevor die Idioten mit 5 und 6 das Porzellan gegen die Wand klatschten, als wollte man die IP ganz bewusst kaputt machen
Na da werde ich definitiv rein schauen, wenn auch nicht live, da 23 Uhr leider zu spät für mich ist. Aber so als Programm zum Frühstück kommts mir ganz gelegen.
Mir reicht vermutlich später eine Zusammenfassung der wichtigsten Titel mit der Hoffnung auf eine Lokalisierung.