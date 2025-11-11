Nintendo überrascht mit einem Termin zu Pokémon Pokopia – und verärgert einige Fans

Hoppala, das kommt unerwartet. Nintendo hat den konkreten Termin zu Pokémon Pokopia mitgeteilt! Das bei der September-Direct erstmals angekündigte Cozy-Game im Pokémon-Universum erscheint demnach am 5. März 2025.

Schöne Sache. Aber: Pokémon Pokopia erscheint nur auf der bei Sammlern unbeliebten Game Key Card. Bisher sind alle First-Party-Spiele auf klassischen Cartridges erschienen. Allerdings ist Pokémon Pokopia auch kein klassisches First-Party-Spiel.

Pokémon Pokopia wird nämlich von Koei Tecmo und Game Freak entwickelt. Während es im Westen von Nintendo vertrieben wird, so wie alle Pokémon-Spiele, veröffentlicht es in Japan voraussichtlich The Pokémon Company. An der Spielgröße liegt es jedenfalls nicht, der Download wird mit 10 GB angegeben.

Die digitale Vorbestellung ist ab morgen möglich. In Japan werden physische Vorbestellungen ab dem 13. November möglich sein, hierzulande sicherlich je nach Store. Einen neuen Trailer zum Spiel will Nintendo am 13. November präsentieren.

Das ist Pokémon Pokopia

The Pokémon Company beschreibt das Spiel offiziell als „Lebenssimulation“, in der Fans ihr eigenes Pokémon-Paradies erschaffen können. „Protagonist des Spiels ist ein Ditto, das sich verwandelt hat, um wie ein Mensch auszusehen“, führt man ein.

Ihr sammelt fleißig Materialien, stellt daraus Möbel her oder pflanzt Gemüse an. Oder ihr entspannt euch einfach. Denn so ein Tag geht auch vorbei: Pokémon Pokopia hat einen Tag-Nacht-Zyklus, der dem der Echtzeit entspricht, darüber hinaus verschiedene Wetterbedingungen und spielinterne Orte mit einzigartigen Eigenschaften.

Der Trailer am 13. November:

via Nintendo (2), Serebii, Bildmaterial: The Pokémon Company, Pokémon Pokopia