Hört, fühlt und seht den Beat: Das India Hero Project von Sony bringt SURI hervor

Schon eine Weile gibt es neben dem wahrscheinlich populäreren PlayStation China Hero Project auch ein solches Projekt für Indien. Das „India Hero Project“ brachte unter anderem Fishbowl hervor und trägt jetzt weitere Früchte: Eine davon ist Suri: the Seventh Note von den Tathvamasi Studios.

Suri: The Seventh Note ist ein Rhythmus-Action-Plattformer im Metroidvania-Stil, der uns in eine magische, an mystische Orte in Indien angelehnte Welt mitnimmt. Das Plattform-Gameplay, freischaltbare Bewegungsfähigkeiten und dramatische Fluchtsequenzen werden mit einem mitreißenden Soundtrack verbunden.

Die Geschichte spielt auf der mystischen Insel Suri und folgt der Protagonistin Ajira, einem mutigen jungen Mädchen, das versucht, das Leben ihrer Mutter zu retten. Dazu ist es nötig, eine versteckte magische Frucht zu finden – zufällig wächst diese tief im Herzen eines Landes wächst, das von einem dunklen, verzerrten Rhythmus zerrissen wurde und die Frucht langsam verdirbt.

Da hilft es nur, den Rhythmus zu meistern und die Energie zu kanalisieren und in einer sich ständig verändernden Umgebung zu bestehen, die auf jeden Schlag reagiert. Übrigens reagiert auch eure Umgebung auf den Rhythmus: Der differenzierte Rumble-Effekt des PS5-Controllers soll euch ins Geschehen eintauchen lassen.

Das Entwicklerteam hat dafür extra eine „Rhythmus-Haptik-Engine“ gebaut. „Wir entwickeln Suri: The Seventh Note zu einem multisensorischen Rhythmus-Erlebnis mit einem System, das wir Rhythmus-Haptik-Engine nennen. Damit können wir jeden Track in drei verschiedene, aber gleich wichtige Elemente verwandeln: ihr hört den Beat, ihr seht den Beat, ihr fühlt den Beat“, so die Macher.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Suri: The Seventh Note, Tathvamasi Studios