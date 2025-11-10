Ein ganzer Planet nach eurem Geschmack: Petit Planet von Hoyoverse zeigt, wie es geht

Pünktlich zum Start der Closed-Beta zu Petit Planet, dem „Coziness Test“, veröffentlicht Hoyoverse einen weiteren „Planet Design“-Trailer zum Spiel. Er zeigt die recht umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und Gestaltung des eigenen Zuhauses und Planeten.​​

Die Vision des Spiels: „Plant a planet to call your own, and nurture it into the planet of your dreams“ – pflanze deinen eigenen Planeten und verwandle ihn in den Planeten deiner Träume. „Shining among the countless stars is a life we’ve always longed for“ – zwischen den unzähligen Sternen erstrahlt ein Leben, nach dem wir uns immer gesehnt haben.​​

Zentraler Drehpunkt des Spiels ist das Luca-System. Es repräsentiert die Lebenskraft des Planeten und ermöglicht dramatische Veränderungen sowie Terraforming der Umgebung. Im Zentrum jedes Planeten steht der Luca-Arbor-Baum, den SpielerInnen mit einer speziellen Luca-Flüssigkeit bewässern können. Mit zunehmendem Wachstum (Leveln) können auch weitere Bereiche des Planeten freigeschaltet werden.

Der Trailer zeigt die umfangreichen Möglichkeiten der Charakter-Anpassungen, damit sich die SpielerInnen möglichst „cozy“ in ihrem virtuellen Zuhause fühlen können. Dazu gehören zahlreiche Optionen für Outfits und den persönlichen Stil, sowie die Möglichkeit, weitere Frisuren und Augenfarben später im Spiel freizuschalten.

Die detaillierten Möbel-Sets und thematische Einrichtungsgegenstände erinnern in bester Weise an Animal Crossing, zu welchem eine gewisse optische und spielerische Nähe nicht zu leugnen ist. Petit Planet organisiert alle Möbel übersichtlich in einem Kompendium nach Möbel-Sets, was das Finden und Kombinieren von Stilen erleichtert.​

Eine Sache fällt uns in den bisherigen Trailern jedoch auf, die das Spiel etwas vom erfolgreichen Nintendo-Spiel unterscheidet: Während Animal Crossing auf sehr knallige Farben setzt und diese häufig mit einem stilistischen Farbfilter ins Extreme zieht, setzt Petit Planet meist auf eine etwas gedecktere, dunklere Farbpalette, die eine beruhigende Wirkung erzielt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Petit Planet, Hoyoverse