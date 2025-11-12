Das sind alle Ankündigungen der State of Play Japan auf einen Blick

Die spätabendliche State of Play ist einmal mehr zur gewohnten Sendezeit über die Bühne gegangen. Diesmal ging es speziell um Spiele aus Japan und Asien – spannend! Die Show war dann auch reich an vielfältigen Spielen, aber ohne die ganz großen Ankündigungen. Das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, der Übersichtlichkeit halber haben wir euch die neuen Informationen diesmal jedenfalls gesammelt zusammengetragen.

Los ging es mit einem neuen Gameplay-Trailer zu Dragon Quest VII Reimagined, für japanische ZuschauerInnen sicherlich ein Blockbuster. Für westliche BeobachterInnen wohl ein eher nischiges Remake? Das Video bestätigte jedenfalls auch den konkreten weltweiten Termin am 5. Februar 2026. Eure physischen Optionen* findet ihr bei Amazon.

Über die süße Slice-of-Life-Simulation InKONBINI: One Store, Many Stories haben wir schon zuvor berichtet. Das Spiel legt den Schwerpunkt auf die Narrative und führt euch in einen Kleinstadtladen im Japan der frühen 1990er-Jahre. Hier gab es neben einem Trailer die Neuigkeiten, dass InKONBINI im April 2026 erscheint. Weiter ging es mit dem inzwischen dritten „Coffee Talk“-Spiel. Das vor etwa einem Jahr angekündigte Coffee Talk Tokyo erscheint am 5. März und erhielt neue Einblicke in Form eines Trailers.

Mit BrokenLore: ASCEND wurde es anschließend ganz und gar nicht chillig, sondern gruselig. Das neue Survival-Horror-Game aus der Feder von Serafini Productions aus Shibuya erscheint im Sommer 2026 für PS5, Xbox Series und PC-Steam und vermischt Tower-Climbing-Elemente mit dem Gruselfaktor. Das schon zuvor angekündigte BrokenLore: UNFOLLOW wurde auf den 16. Januar 2026 datiert.

Gruselig ging es weiter: Fatal Frame II: Crimson Butterfly erscheint am 12. März 2026. Das Remake war bereits angekündigt, jetzt beginnen die Vorbestellungen und es gab den konkreten Termin, was Koei Tecmo mit einem neuen Trailer feiert. Wir bleiben bei Koei Tecmo. Das von uns im Review durchaus gelobte Dynasty Warriors: Origins erhält am 22. Januar 2026 einen kostenpflichtigen DLC namens „Visions of Four Heroes“, zu dem es hier erste Einblicke gibt.

Nachdem Forza Horizon 6 kürzlich bei der Tokyo Game Show auch in Japan die große Bühne bekommen hatte, legte Sony mit Gran Turismo nach. Man kündigte den „Power Pack“-DLC zu Gran Turismo 7 an, der kostenpflichtig ist und im Dezember erscheint. Es folgte das Puzzle-Action-Game MOTIONREC von Playism und HANDSUM sowie das Wuxia-RPG Wandering Sword, das nach seinem Steam-Launch im Mai 2026 auch für PS5 sowie die Switch-Familie erscheinen wird.

Portierungen und DLCs

Neue Plattformen gibt es auch für No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files. Ursprünglich für Steam und Switch veröffentlicht, erscheint die Visual-Novel im Februar 2026 auch für PS4, PS5 sowie Xbox Series. Ein neuer Trailer feiert das. Tokyo Xtreme Racer erscheint am 26. Februar 2026.

Die DLC-Breitseite gibt es auch für Pac-Man World 2: Re-Pac (ein Sonic-DLC) sowie Digimon Story: Time Stranger (Episode Pack 1 erscheint im Winter) und Super Robot Wars Y. Noch mehr DLC gefällig? SpongeBob kommt am 20. November zu Sonic Racing: CrossWorlds und auch das von uns gefeierte Once Upon a KATAMARI erhält zwei DLC-Packs. Ein Blick auf das vierte Title-Update zu Monster Hunter Wilds durfte auch nicht fehlen. Es wurde für den 16. Dezember angekündigt.

Mit dem 5. März 2026 gab es einen konkreten Termin für Never Grave: The Witch and The Curse. Dabei handelt es sich um ein Metroidvania mit Roguelite-Elementen, das vom Stil und vom Gameplay her zunächst an Hollow Knight erinnert. Doch es gibt einige Besonderheiten, die den Titel unterscheiden. Ein neuer Trailer zeigt Einblicke. Publisher ist übrigens Pocketpair.

Mit BlazBlue: Entropy Effect X werden Astrolabe Games und Entwickler 91Act den unlängst bei Steam veröffentlichten Roguelike-Ableger zu BlazBlue am 12. Februar auch für PS5, Xbox Series und Switch veröffentlichen. Arc System Works rief DAMON and BABY zurück in die Erinnerungen, mal kein Fighting-Game der Fighting-Game-Experten – der neue Trailer. Das Action-RPG Kyouran Makaism von den Disgaea-Machern kannten wir auch schon, diesmal gab es eine größere Bühne für den zweiten Trailer.

Elden Ring, Marvel Tōkon und… ein Monitor

Fate Trigger geht bald in den Early-Access. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 5 und schlägt optisch in eine vertraute Kerbe, bietet aber spielerisch mal einen anderen Fokus. Es handelt sich nämlich um einen Hero-Taktik-Shooter. Auch Octopath Traveler 0 werden wir bald ausprobieren können, hier erscheint bald eine Demo und es gab einen neuen Story-Trailer. Nach den drei Demo-Stunden könnt ihr zur physischen Vollversion* greifen und euren Spielstand übertragen.

Vielleicht die Highlights für westliche BeobachterInnen und deshalb am Ende der Show angesetzt: Ein neuer Blick auf Marvel Tokon: Fighting Souls von Arc System Works sowie die Ankündigung des „The Forsaken Hollows“-DLCs zu Elden Ring Nightreign. Die Closed-Beta zu MARVEL Tōkon beginnt am 5. Dezember, kündigt der neue Trailer an. Der DLC zu Elden Ring Nightreign erscheint am 4. Dezember, hier gab es auch einen Trailer und ihr findet weitere Details hier bei uns.

Spannend: Der Sony Monitor. Ein Monitor „für Desktop Gaming mit der PS5“ – mit Ladebuchse für den Dualsense. Seit dem PS5-Launch habe man festgestellt, dass PlayStation-Fans die Flexibilität schätzen. Im Wohnzimmer, auf dem Großbildfernseher, in anderen Bereichen des Hauses mit PlayStation Portal. Diesem „Trend“ schließe sich der 27-Zoll-Gaming-Monitor an, erklärt Shuzo Kikuchi im PlayStation Blog.

Die ganze Show:

via VGC, Gematsu, Sony